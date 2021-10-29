我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博：台灣被推上美中代理戰爭前線

每年搶到翻 Jo Malone倒數月曆、25款香水禮盒登場

記者劉小川／即時報導
Jo Malone London星光聖誕倒數月曆。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London星光聖誕倒數月曆。圖／Jo Malone London提供

每年總會引發香水迷們暴動的商品，首推Jo Malone London的耶誕商品，2021年全新耶誕系列以「星光耶誕」為主題，其中最值得入手當然首推倒數月曆，另款一口氣集結25款香味的奢華香氛禮盒，更是愛好者必收的單品，以及耶誕限定香氛星光柑橘與蜂蜜香水，帶來滿滿的節慶感。

Jo Malone London的倒數月曆，向來是大家搶購的焦點，也被說CP值超高，今年倒數月曆中，包括香水，芳醇香水，沐浴露，香皂，潤膚霜，護手霜與迷你蠟燭等，可說一次滿足。

Jo Malone London奢華香氛禮盒。圖／Jo Malone Londo...
Jo Malone London奢華香氛禮盒。圖／Jo Malone London提供

另個奢華香氛禮盒，則是集結25款最暢銷的9ml香水，香氣包括青檸羅勒與柑橘、以及絲柏與葡萄藤芳醇香水，不管是粉絲或是新愛上Jo Malone London的新人，也能入手奢華香氛組合。

今年耶誕前的限定香氛為「星光柑橘與蜂蜜香水」，以柑橘調性為主，一開始帶來暖心，中調蜂蜜和天竺葵帶來優雅的氛圍，基調的香豆素結合祕魯香脂將作為溫柔奶香的結尾。

Jo Malone London星光聖誕系列。圖／Jo Malone Londo...
Jo Malone London星光聖誕系列。圖／Jo Malone London提供

而家中想要打造香氛之家的概念，則能入手糅香之家禮盒，涵蓋5款明星香氣，包括青檸羅勒與柑橘香水30ml、英國梨與小蒼蘭旅行蠟燭60g、黑石榴旅行蠟燭60g、牡丹與嫣紅麂絨潔膚露100ml，以及黑莓子與月桂葉潤膚乳100ml等，一次滿足5種香味。

Jo Malone London星光聖誕糅香之家禮盒。圖／Jo Malone L...
Jo Malone London星光聖誕糅香之家禮盒。圖／Jo Malone London提供

英國

上一則

封城下沒有人類窺視 古巴動物園喜迎疫情嬰兒潮

延伸閱讀

難忘的萬聖節

難忘的萬聖節
中醫師癡迷張大千 自費辦真跡展出月曆送親友

中醫師癡迷張大千 自費辦真跡展出月曆送親友
南加中醫師癡迷張大千 自費辦真跡展 出月曆送親友

南加中醫師癡迷張大千 自費辦真跡展 出月曆送親友
求不得也忘不了的薑花

求不得也忘不了的薑花

熱門新聞

北京野生動物園迎來眾多遊客。(中新社)

北京遊客不聽勸 擅自下車 趴坐在7隻白虎前嚎叫

2021-10-23 22:18
女學生向老闆借打火機的時候順便塞紙條，提醒老闆要注意身體健康。 （ingimage）

四川女學生火鍋店慶生「偷塞紙條」老闆看完急衝醫院

2021-10-27 22:34
德安德雷在抖音分享影片，因有客人要求要現炸薯條，他便將已經炸好的薯條放進油鍋裡重新油炸，該舉動也引發網友正反兩極的看法。（圖擷自抖音）

不滿客人要求薯條新鮮現炸 麥當勞員工揭暗黑手法

2021-10-23 03:03
日本一位房客在退租時，把房間打掃得一塵不染有如新居，讓房東盛讚「根本是神」。圖擷取自twitter

15年房客退租前做這事…房東目瞪口呆 網：太神啦

2021-10-28 21:08
房間裡面，有些東西不清潔，會很嚴重。圖／摘自Pexels

臥室最髒的5樣東西 沒清潔可能會影響健康

2021-10-27 15:48
狄倫本身是雲霄飛車粉絲，「六旗魔法山」距離辦公室又只有5分鐘路程，經過仔細研究，偶然發現有種年票只要一次付出約150美元，就可以全年無限次數入園，還含停車位跟一日兩餐。（取材自六旗魔法山Instagram）

最強外食族？他買遊樂園年票爽吃一整年 只花150美元

2021-10-27 06:01

超人氣

更多 >
15年房客退租前做這事…房東目瞪口呆 網：太神啦

15年房客退租前做這事…房東目瞪口呆 網：太神啦
紐約法拉盛涉殺情夫 女嫌拒捕畫面曝光

紐約法拉盛涉殺情夫 女嫌拒捕畫面曝光
紐約律師考試放榜 日本公主丈夫沒通過

紐約律師考試放榜 日本公主丈夫沒通過
攜帶3萬現金在機場遭沒收 失業男子獲得平反

攜帶3萬現金在機場遭沒收 失業男子獲得平反
洛杉磯機場驚現槍手 數百乘客「逃下飛機躲停機坪」

洛杉磯機場驚現槍手 數百乘客「逃下飛機躲停機坪」