200萬英鎊差點進垃圾桶 英老婦清自宅找到34克拉鑽石

英國一位退休婦人震驚地發現，自己打掃住處時「差一點扔進垃圾桶」的人造珠寶飾物，經檢測其實是一顆價值200萬英鎊的34克拉鑽石。取材自mirror.co.uk

BBC與每日郵報報導，英國一位退休 婦人震驚地發現，自己打掃住處時「差一點扔進垃圾桶」的人造珠寶飾物（Costume Jewellery），經檢測其實是一顆價值200萬英鎊（約275.6萬美元）的34克拉鑽石。

據報導，這位70多歲的退休婦人一直在清理位於諾森伯蘭（Northumberland）的住宅，近日把這顆比1英鎊硬幣還要大的鑽石跟多年來在跳蚤市場（Car Boot Sales）買到的其他飾物一起送去估價。

菲頓比拍賣 行（Featonby's Auction）的拍賣師連恩（Mark Lane）說，聽到這顆鑽石的真正價值時，就連他也感到「極大震驚」，「這位女士帶著一袋首飾進來，因為她在鎮上另外有約，只是想著要在正好路過時把東西送過來」。

連恩表示，這一顆鑽石跟她的婚戒與一些低價人造珠寶飾物一起放在盒子裡，「我們看到一顆相當大的石頭，比1英鎊硬幣還大，我以為就是一個蘇聯鑽（Cubic Zirconia）」。

據報導，連恩先把這一個鑽石放在辦公桌兩、三天，然後才拿出測鑽儀器，發覺可能沒那麼簡單，隨即寄給倫敦 的合作夥伴，最後經比利時安特衛普的專家認證是34克拉鑽石。

連恩表示，這顆鑽石的主人想要保持匿名，但她也想不起來自己是在何時何地買到的，「她總是在跑跳蚤市場跟買小飾品，但她從來沒有一次真想過是一顆真鑽」。她告訴連恩，這一顆鑽石原本差點進到垃圾桶，但鄰居建議她把飾品帶去連恩的拍賣行鑑價，所以才沒有錯過2百萬英鎊的意外之財。

這一顆鑽石目前正存放在倫敦哈頓花園（Hatton Garden）珠寶區，將於11月30日進行拍賣。