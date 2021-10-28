新墨州神秘「鬼腳印」是北美2.3萬年前人類證據

科學家證實，新墨西哥州白沙國家公園曾出現神秘的「鬼腳印」，是最早在北美大陸生活的人類。（美聯社）

新墨西哥州 白沙國家公園(White Sands National Park)曾出現神秘的「鬼腳印」(ghost tracks)，原被認為是在氣候潮濕的狀況下出現的自然現象，但科學家證實，鬼腳印來自人類；而這群2萬多年前的居民，更是最早在北美大陸生活的人。

一處鬼腳印不僅是北美最早已知的足跡，也是美洲最早的人類證據，顯示2萬1000年至2萬3000年前，就有人類在北美活動，更比過去的推估早了好幾千年。

英國 伯恩茅斯大學(Bournemouth University)環境與地理科學教授，研究主要作者班奈特(Matthew Bennett)表示：「這無疑是美州最早的人類證據。」

2005年就到白沙國家公園擔任野生動物科學家，研究共同作者布斯托斯(David Bustos)表示：「我們一直很好奇腳印到底是多久之前的，現在終於有了結果，讓大家非常興奮。而且在人類腳印的上一層約一公尺，還能看到猛獁象的足跡，這幫助我們確認完整的狀況。」

足跡化石遍布於國家公園東側，科學家在足跡的上層與下層，皆發現早期水生植物溝草的種子，藉此研判年分。

班奈特指出，早期人類居住痕跡經常引起科學家爭論；過去僅仰賴被當成生活器具，但天然的石頭或是藝術作品精確性不足；他說：「但現在我們看到腳印，證明他們的確曾經在這裡，這就是為什麼這裡非常重要。」

過去長久以來，科學就不斷爭辯，北美最早從西伯利亞自北路而來的人類，究竟是末次冰盛期(Last Glacial Maximum)之前或之後抵達；而在白沙國家公園的足跡顯示，人類最早可能在3萬年前就以來到北美，即是冰河 時期的幾千年前。

白沙國家公園雖然現在已是一片沙漠，但在前人留下足跡時卻是一片濕地，有水牛和駱駝在此生活，以及石器時代捕獵這些動物的人類。

康乃爾大學人類學家，研究共同作者厄本(Thomas Urban)表示，足跡出現在好幾個地層中，代表人類持續在末次冰盛期生活了很長一段時間。