我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加國家公園人體屍骸 證實為失踪數月韓裔女

看了9年的婦產科醫師竟是捐精父 女病患怒提告

15年房客退租前做這事…房東目瞪口呆 網：太神啦

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位房客在退租時，把房間打掃得一塵不染有如新居，讓房東盛讚「根本是神」。圖擷取自twitter
日本一位房客在退租時，把房間打掃得一塵不染有如新居，讓房東盛讚「根本是神」。圖擷取自twitter

房客租屋的禮節沒有成文規定，有時房間租出去，對屋內的環境維持會做到什麼地步，常常都得看個人行為。最近日本一位房東，就遇到底下房客做了一件事，讓他忍不住稱讚對方「根本是神」。

根據日本媒體「grape」報導，日本不動產投資家「束田光陽」最近在個人twitter上分享，表示最近有一位住了15、16年的房客要退租，而他到該房客的屋子檢查，發現除了東西都有好好搬走了之外，地板、牆面等等也都清得一乾二淨，簡直像是剛落成的新居一樣。

這位房客唯一留下的東西，只有放在廁所才剛開的衛生紙，以及確認過不用帶走的新照明設備。束田光陽表示，會這麼做的房客並不多，並分享在其他案例中，有的房客退房時的房間狀況可說是慘不忍睹。

對於這般周到的行為，束田光陽讚嘆對方「根本是神吧」，還用了日本諺語「鳥離開水面不會弄髒水（意指漂亮離開）」，稱讚這位房客無論在何處，也一定有一番成就。

網友們紛紛表示「弄得這麼乾淨，真的是神」、「我自己也是會退房時好好打掃的類型」、「好奇不打掃的會很多嗎」、「這個人做事一定很細心，在職場也能往上爬」、「想當不會弄髒水的鳥很困難啊」、「完全看不出來住了十五年」、「希望所有房客都能學習一下」。

日本 投資 房東

上一則

英國街區不分晝夜上演「性愛場景」 居民怨：很不舒服

下一則

新墨州神秘「鬼腳印」是北美2.3萬年前人類證據

延伸閱讀

NBA／不只聲援藏人維族 康特再以推特標籤「挺台港」

NBA／不只聲援藏人維族 康特再以推特標籤「挺台港」
「不老特教師」百歲人瑞林嘉湧 特教研習不缺席

「不老特教師」百歲人瑞林嘉湧 特教研習不缺席
Sony證實 可能加入台積電赴日設廠計畫

Sony證實 可能加入台積電赴日設廠計畫
影／真的不是特效 印度超恐怖「巨蟒」出動怪手來抓

影／真的不是特效 印度超恐怖「巨蟒」出動怪手來抓

熱門新聞

北京野生動物園迎來眾多遊客。(中新社)

北京遊客不聽勸 擅自下車 趴坐在7隻白虎前嚎叫

2021-10-23 22:18
女學生向老闆借打火機的時候順便塞紙條，提醒老闆要注意身體健康。 （ingimage）

四川女學生火鍋店慶生「偷塞紙條」老闆看完急衝醫院

2021-10-27 22:34
德安德雷在抖音分享影片，因有客人要求要現炸薯條，他便將已經炸好的薯條放進油鍋裡重新油炸，該舉動也引發網友正反兩極的看法。（圖擷自抖音）

不滿客人要求薯條新鮮現炸 麥當勞員工揭暗黑手法

2021-10-23 03:03
房間裡面，有些東西不清潔，會很嚴重。圖／摘自Pexels

臥室最髒的5樣東西 沒清潔可能會影響健康

2021-10-27 15:48
狄倫本身是雲霄飛車粉絲，「六旗魔法山」距離辦公室又只有5分鐘路程，經過仔細研究，偶然發現有種年票只要一次付出約150美元，就可以全年無限次數入園，還含停車位跟一日兩餐。（取材自六旗魔法山Instagram）

最強外食族？他買遊樂園年票爽吃一整年 只花150美元

2021-10-27 06:01
除了三隻黑貓之外，這張照片還有第四隻貓。（取材自reddit）

這張照片有4隻貓 太會藏讓網友直呼：根本忍者

2021-10-23 22:10

超人氣

更多 >
四川女學生火鍋店慶生「偷塞紙條」老闆看完急衝醫院

四川女學生火鍋店慶生「偷塞紙條」老闆看完急衝醫院
紐約飛加州 頭等艙亞裔男乘客毆打空服員 飛機迫降後被捕

紐約飛加州 頭等艙亞裔男乘客毆打空服員 飛機迫降後被捕
華女機場遭詐騙 上車3分鐘索400元

華女機場遭詐騙 上車3分鐘索400元
拜登揭曉1.85兆預算 「沒人會得到所有想要的，包括我」

拜登揭曉1.85兆預算 「沒人會得到所有想要的，包括我」
第2次史普尼克危機？密利證實「中國極音速飛彈試射」

第2次史普尼克危機？密利證實「中國極音速飛彈試射」