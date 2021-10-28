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發現傳說「黃金島」？印尼漁民挖出疑三佛齊帝國寶藏

編譯周辰陽／即時報導
印尼蘇門答臘島巨港市的漁民過去5年在穆西河一帶陸續發現各式各樣的驚人寶藏，英國一位考古學家現在認為，這些黃金跟珠寶可能都屬於一度是東南亞最富裕與最強大的「三佛齊帝國」。取材自Wreckwatch Magazine
印尼蘇門答臘島巨港市的漁民過去5年在穆西河一帶陸續發現各式各樣的驚人寶藏，英國一位考古學家現在認為，這些黃金跟珠寶可能都屬於一度是東南亞最富裕與最強大的「三佛齊帝國」。取材自Wreckwatch Magazine

印尼蘇門答臘島巨港市的漁民過去5年在穆西河（River Musi）一帶陸續發現各式各樣驚人寶藏，英國一位考古學家現在認為，這些黃金跟珠寶可能屬於一度是東南亞最富裕與最強大的「三佛齊帝國」（Srivijaya）。

每日郵報28日報導，英國海洋考古學家金斯利博士（Dr Sean Kingsley）指出，「這是那種你也許在《辛巴達歷險記》（Sinbad The Sailor）讀到之後，還以為有人掰出來的東西，但這其實是真的。從淺灘浮現的黃金跟珠寶閃閃亮亮，正適合這一個最富裕的王國」。

金斯利博士口中的「最富裕王國」是許多人可能從來沒聽過的「三佛齊」（Srivijaya）。這一個最偉大帝國又被稱為「黃金島」（The Island of Gold），靠著控制絲路的貿易路線而繁榮昌盛，統治印尼及東南亞大部分地區達6百多年，直到12世紀消失得無影無蹤，有如柏拉圖筆下沉入大西洋的虛構島嶼「亞特蘭提斯」。

三佛齊帝國據說是一個「漂浮的王國」，只有寺廟跟王宮建在陸上，尋常百姓則住在竹子、木頭與茅草屋頂蓋出來的漂浮房子，划著襯有蘆葦的獨木舟出行，如果他們想要搬家，只需讓房子簡單地浮著順流而下。也因此，不只是三佛齊的寶藏下落，就連帝國的確切位置都仍是一個謎團。

據報導，巨港市的漁民5年前開始在穆西河的混濁河床偶然找到三佛齊位置的解答。他們使用簡陋又危險的潛水裝置，躲過河裡面的鱷魚，把一桶桶含有「黃金島」秘密線索的泥巴拖上來，進而找到閃閃發亮的黃金與珠寶。

根據金斯利博士主持的線上雜誌《Wreckwatch》所發布研究，這些驚人的發現包括寶石、金飾、耳環與項鍊的金珠，一尊嵌著寶石的真人大小佛像，以類似鳥類爪子為特徵的寶石鑲嵌金戒指等等，另外據稱還有硬幣與瓷器，時間可追溯遠至8世紀。

金斯利博士表示，「偉大的探險家們遠至泰國與印度四處尋找三佛齊的下落，都沒那運氣」。即使是在三佛齊傳統位置的巨港，考古學家甚至沒能找到足夠的陶器以誇稱發現一個小村落。金斯利博士表示，對於三佛齊消失的及巨港附近為什麼發現這麼多黃金的原因，目前還有好幾個理論，「三佛齊，這個地球的最後偉大失落王國，已謹慎地守衛著自己的秘密」。

《Wreckwatch》指出，疑似三佛齊古物出土的遺址尚未展開正式挖掘工作，古老的寶藏正落入古董商手上，代表專家不能辨認物體跟進行研究，讓黃金島的古老文明現正面臨再次消失的危險。金斯利博士指出，「新的發現與三佛齊興衰的故事沒有得到述說，正再次消逝」。

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