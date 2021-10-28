中國大媽蹲守公園專搶「新人紅包」不給就說不吉利的話

新人拋紅包拍婚紗照，竟惹來大媽搶錢。(視頻截圖)

喜事卻變煩惱事！四川有不少新人在公園拍婚紗照，拋撒道具紅包烘托氣氛，沒想到卻有中國 大媽每天在公園蹲守，專搶這種紅包，甚至還會掀開新娘的裙子去找。知情人曝露，這些大媽甚至還會動手搶伴郎的紅包袋，如果加以阻止，她們甚至會說不吉利的話。

極目新聞報導，此事發生在四川眉山市仁壽縣城市濕地公園。拍攝者胡女是一名化妝師，她透露當地新人結婚當天，都會去城市濕地公園拍花絮。拍照時，新人一般都會拋紅包讓親友搶，以此烘托氣氛，攝影師就會抓拍這一喜慶的瞬間。

來源:九派新聞

沒想到一群大媽發現有利可圖，每天蹲守在公園搶新人紅包。「坡上人還多些，好幾十個大媽。」胡女說，雖然這些紅包裡的現金一般都是2元人民幣（約0.3美元）左右，但因為每天來拍照的新人很多，因此吸引了不少大媽。「我們都開玩笑說，乾脆不工作，也去搶紅包算了。」

胡女說，有時候還沒等到新人拋紅包，這些大媽就盯上伴郎手中裝有紅包的手提袋，湊過來搶。如果不讓她們搶，有的大媽甚至會罵人，說很難聽的話。「這種社會風氣應該管管了。」胡女說。

當地經營婚車車隊的張先生表示，這些大媽每天早上七八點就來到公園蹲守，有的甚至還帶上掃帚，假裝是公園打掃衛生的。這些大媽年紀年老的有七八十歲，年輕的也有五十多歲，有好幾十人。有的大媽甚至還扒著車門，問新人要紅包。「也有人嘗試阻止過，但如果不讓他們搶紅包，有的人可能說不吉利的話，大喜的日子，新人也不好多說什麼。」張先生說，他覺得這種行為影響城市形象，希望有人管管。