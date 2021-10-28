我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山亞裔婆婆市中心遇襲 好心人相助卻被砍傷

莫德納CEO：6-11歲兒童 聖誕節前有望打到疫苗

萬聖節變孩子間「軍備競賽」？家長崩潰：被迫才藝競賽

編譯中心／綜合報導
許多爸媽會絞盡腦汁為孩子們準備合適的萬聖節「奇裝異服」。（示意圖／取材自Ingimage）
許多爸媽會絞盡腦汁為孩子們準備合適的萬聖節「奇裝異服」。（示意圖／取材自Ingimage）

一年一度的萬聖節即將到來，孩子們期待可以拿到好吃的糖果餅乾，許多家長則是絞盡腦汁，構思今年又要準備什麼「奇裝異服」。一名網友發現，身邊有小孩的朋友都很用心過萬聖節，有人特地去買角色扮演的衣服，也有人自己動手做，更會在臉書等平台上分享照片，讓他不禁懷疑「什麼時候開始萬聖節變成『軍備競賽』的？」

一名網友發文表示，身邊兩個朋友的小孩都上幼稚園了，最近剛好要過萬聖節，幼稚園便通知家長，要他們準備萬聖節的裝扮，讓兩個爸爸相當煩惱。其中一名友人打算自己DIY做一套簡單的裝備，另一位則因還有第二胎要照顧，抽不出其他時間準備，只好到賣場買現成的衣服給孩子。

「回想起去年也是看到臉書朋友上傳，自己幫小孩打造的萬聖節裝備，有些小朋友還希望直接去買就好了」，看到家長們為了萬聖節忙得焦頭爛額，不僅花錢還花時間，讓他忍不住懷疑「什麼時候開始萬聖節變成『軍備競賽』的？」

文章引發討論，許多家長也跳出來吐苦水，「真的很煩，根本在搞父母」、「強迫性的爹娘才藝競賽」、「各種活動根本是在比家長誰錢多」，不少人則認為活動的目地已然變調，「滿足大人的虛榮而已」、「cosplay就cosplay，萬聖節都變味了」、「一些商人推變裝免費活動啊」。

部分網友則認為，這是個熟悉孩子們的喜好及培養親情的最好時機，「昨晚跟女兒剪貼，自製陽春裝扮培養親情，不要肥了商人荷包」、「今年一堆人扮魷魚遊戲，網拍缺貨到爆」、「整個幼稚園都是Elsa的時代已經過了」。

根據BabyHome寶貝家庭親子網的「2021萬聖kids造型大調查」顯示，有53%家長認為萬聖節裝扮應該走可愛風，47%的人則認為惡搞風更合適。此外，部分家長仍相當支持孩子們參與萬聖節活動，「小朋友開心就好啦！」、「能夠扮搞怪的樣子也就是學齡前了，看到孩子開心的笑臉，我也就值得買下去了」。

萬聖節 臉書 魷魚遊戲

上一則

iPhone 13拆解報告 Pro Max零件總成本占售價3成

下一則

10月28日星座運勢 金牛避免手忙腳亂 雙魚易獲長輩照顧

延伸閱讀

首屆大芝加哥地區華裔青少年中華才藝比賽 接受報名

首屆大芝加哥地區華裔青少年中華才藝比賽 接受報名
2021年聯合國亞裔小姐選美大賽 聖路易斯姚菀婷獲總亞軍及演講冠軍

2021年聯合國亞裔小姐選美大賽 聖路易斯姚菀婷獲總亞軍及演講冠軍
美密切關注中方先進武器發展 白宮：不希望競爭變衝突

美密切關注中方先進武器發展 白宮：不希望競爭變衝突
環時：中方無意與美核競賽 但一定會提升核威懾

環時：中方無意與美核競賽 但一定會提升核威懾

熱門新聞

北京野生動物園迎來眾多遊客。(中新社)

北京遊客不聽勸 擅自下車 趴坐在7隻白虎前嚎叫

2021-10-23 22:18
德安德雷在抖音分享影片，因有客人要求要現炸薯條，他便將已經炸好的薯條放進油鍋裡重新油炸，該舉動也引發網友正反兩極的看法。（圖擷自抖音）

不滿客人要求薯條新鮮現炸 麥當勞員工揭暗黑手法

2021-10-23 03:03
一名網友分享自家奶奶的老舊電子鍋，沒想到拆解後卻發現超恐怖的一幕。 （取材自臉書爆廢公社公開版）

奶奶的電子鍋煮飯飄燒肉味？拆解驚見「整個家族」超噁

2021-10-21 03:16
狄倫本身是雲霄飛車粉絲，「六旗魔法山」距離辦公室又只有5分鐘路程，經過仔細研究，偶然發現有種年票只要一次付出約150美元，就可以全年無限次數入園，還含停車位跟一日兩餐。（取材自六旗魔法山Instagram）

最強外食族？他買遊樂園年票爽吃一整年 只花150美元

2021-10-27 06:01
除了三隻黑貓之外，這張照片還有第四隻貓。（取材自reddit）

這張照片有4隻貓 太會藏讓網友直呼：根本忍者

2021-10-23 22:10
馬來西亞網紅林淑芬擁有60餘萬粉絲，經常在網上分享扮裝照片，魔鬼身材吸引大批死忠粉絲。（取材自Instagram）

這「魷魚遊戲」士兵太辣…她「真空」直呼：來玩遊戲

2021-10-26 03:44

超人氣

更多 >
中國第一網紅淪最慘打工人 李子柒告經理人 徹底撕破臉

中國第一網紅淪最慘打工人 李子柒告經理人 徹底撕破臉
最強外食族？他買遊樂園年票爽吃一整年 只花150美元

最強外食族？他買遊樂園年票爽吃一整年 只花150美元
供應鏈大亂 準備面對「史上最貴」感恩節開銷

供應鏈大亂 準備面對「史上最貴」感恩節開銷
全美首個 紐約疫情變地方性流行

全美首個 紐約疫情變地方性流行
華人地產經紀認罪 謊稱投資可獲簽證 集資2160萬供私人揮霍

華人地產經紀認罪 謊稱投資可獲簽證 集資2160萬供私人揮霍