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男童名叫「ABCDEF GHIJK」暴紅 爸爸親吐背後原因

聯合新聞網 / 綜合報導
印尼一名12歲男童的名字叫做「ABCDEF GHIJK Zuzu」，特殊的姓名立刻引發討論。（取材自YouTube）
印尼一名12歲男童的名字叫做「ABCDEF GHIJK Zuzu」，特殊的姓名立刻引發討論。（取材自YouTube）

不少人認為「名字」是父母給予孩子的第一份禮物，但若被取了「奇名怪姓」，可能很難讓人高興起來。日前，印尼一家媒體到校園拍攝學生施打新冠疫苗的畫面，竟意外採訪到一位名叫「ABCDEF GHIJK Zuzu」的12歲男童，特殊的名字也引起網友討論，男童的父親也親吐背後原因。

根據《太陽報》及《Galamedia News》報導，印尼一校園為學童施打疫苗時，醫護人員竟發現有男童名叫「ABCDEF GHIJK Zuzu」，並感到相當訝異。「ABCDEF GHIJK Zuzu」的小名叫做阿德布茲（音譯，Adebz），他的父親祖發米（音譯，Zulfahmi）表示，一直想為孩子取個特別的名字，並在一次玩填字遊戲時靈機一動，決定以「ABCDEF GHIJK Zuzu」為他的孩子命名，並希望兒子能成為一名精通文學的作家。

當年阿德布茲一出生，祖發米就趕緊去辦理出生證明，當時官員看到孩子名叫「ABCDEF GHIJK Zuzu」，還以為他在開玩笑，而後祖發米向其解釋來龍去脈，官員才相信他不是鬧著玩的。

由於名字太過特別，阿德布茲時常成為他人討論的話題，他坦言，在學校常被同學們欺負或取笑，所以不太喜歡自己的名字，但父母堅持不讓他去改名，他也只能學著去接受它。

此外，阿德布茲還有兩位哥哥，但兩人的名字都很正常，叫做阿馬爾（音譯，Ammar）及阿杜爾（音譯，Attur）。有趣的是，兩人曾與父親打賭後輸了，便被暱稱為「 NOPQ RSTUV」和「XYZ」。

來源：Buletin iNews YouTube

印尼一名12歲男童的名字叫做「ABCDEF GHIJK Zuzu」，特殊的姓名立...
印尼一名12歲男童的名字叫做「ABCDEF GHIJK Zuzu」，特殊的姓名立刻引發討論。（取材自YouTube）

疫苗 印尼

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