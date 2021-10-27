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與細胞人造肉原理相同 芬蘭實驗室養出永續咖啡

中央社赫爾辛基27日綜合外電報導
咖啡。圖：pixabay
咖啡。圖：pixabay

印尼和肯亞等國生產的咖啡聞名世界，這一產業卻也涉及諸多環境問題，芬蘭科學家近期透過一項新技術，讓咖啡愛好者未來得以啜飲來自實驗室培養皿的「永續」咖啡。

科學家瑞雪（Heiko Rischer）指著一盤淺棕色粉末，他告訴法新社：「這真的是咖啡，因為產品中只含咖啡原料。」

來自芬蘭科技研究中心（VTT）的瑞雪團隊研究員相信，他們的人造產品將能避免與傳統咖啡大規模生產有關的環保問題。

法新社今天報導，芬蘭這款咖啡不是從研磨咖啡豆而來，而是在生物反應器裡，嚴密控制的溫度、光照和氧氣條件下，從咖啡植物細胞群生長出來，經過烘焙，粉末可用與傳統咖啡相同的方式沖泡。

影片來源：youtube/Farming coffee in Finland

細胞農業（cellular agriculture）原理使在實驗室生產的細胞人造肉問世，這一不涉及屠宰牲畜的產品已於去年在新加坡上市販售，如今，瑞雪團隊正是運用相同原理種出人造咖啡。

瑞雪說：「咖啡當然是一個有很多問題的產品。」他指出，部分原因是全球氣溫上升使現有咖啡園生產力下降，農民得整理出更大面積的熱帶雨林來種植新作物。

瑞雪表示：「（咖啡）有運輸問題，化石燃料的使用…所以尋找替代品完全合乎情理。」

芬蘭團隊正在針對人造咖啡大規模生產的永續性程度，進行更全面分析，但這群科學家相信他們研發的咖啡所需勞動力和資源，會比傳統咖啡來得更少。

李斯謝指出：「舉例來說，我們已知（人造咖啡）的水足跡，遠低於園中生長（傳統咖啡）所需。」

不過，對咖啡愛好者而言，人造咖啡成敗關鍵在於其味道，由於它仍是「新穎食品」（novel food），目前僅有經特殊訓練過的感官分析師小組獲授權品嚐這款新咖啡。

科學家兼感官知覺專家艾薩拉（Heikki Aisala）說，目前測試人員只被准許「品嚐後吐出」。

艾薩拉告訴法新社，「與一般咖啡相比，細胞咖啡比較不苦」，這可能是因為它的咖啡因含量略低，她並補充，實驗室生產的咖啡粉末，果香也沒那麼明顯。

瑞雪說：「話雖如此，我們真的不得不承認，我們不是專業咖啡烘焙師，而且（咖啡）的許多風味其實是在烘焙過程中產生的。」

除瑞雪團隊尋求傳統咖啡替代品，美國西雅圖新創公司Atomo於9月宣布，已為旗下「分子咖啡」（molecular coffee）募集到1150萬美元的資金。

「分子咖啡」具有與咖啡相同的風味，但它源自咖啡植物以外的其他有機材料。

儘管人造咖啡具環境益處，部分食品政策專家示警，若實驗室產品普及，恐衝擊傳統咖啡生產者的生計。

瑞雪預計他與團隊研發的人造咖啡最少需4年才能獲得監管當局批准和商業支持，以與普通咖啡豆一起在貨架上販售。

而這款實驗室咖啡在芬蘭具特殊意義，根據分析機構Statista，芬蘭是世界上最大咖啡消費國之一，平均每人每年消耗10公斤。

芬蘭科學家近期透過一項新技術，讓咖啡愛好者未來得以啜飲來自實驗室培養皿的「永續」...
芬蘭科學家近期透過一項新技術，讓咖啡愛好者未來得以啜飲來自實驗室培養皿的「永續」咖啡。Getty Images

咖啡 新加坡 美國

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