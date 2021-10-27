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萬聖節變身「施虐狂」 辣模自性戀覺醒：原來我不孤單

聯合新聞網 / 綜合報導
今年27歲的桑迪恩是《花花公子》女郎。取材自instagram「luanasandien」
今年27歲的桑迪恩是《花花公子》女郎。取材自instagram「luanasandien」

萬聖節即將來臨，國外許多人已經開始準備相關派對、活動。近日《花花公子》女郎桑迪恩（Luana Sandien）就分享過往在萬聖節的特別經歷，她透露當天穿了一套有「施虐狂風格」的內衣套裝，頓時覺得被吸引了，驚覺自己可能是「自性戀」。

桑迪恩曾想以60萬美元競標阿根廷球王梅西（Lionel Messi）的擦淚紙巾，當時她還放話如果得標，就會表演全裸脫衣舞，獲得許多媒體關注，近日她透露自己是「自性戀」，再度引發話題。

綜合外媒報導，自性戀者比起與他人發生性關係，更喜歡自慰，換句話說，就是更喜歡自己的「性吸引力」。有一次萬聖節時，桑迪恩穿上具「施虐狂風格」的性感內衣服裝，當她照鏡子時，頓時有了「人生第一個性高潮」。

桑迪恩坦言，一開始對這感覺很陌生，怎麼可能被自己吸引？後來她聽聞很多人有相似經歷，誠實說出來後也獲得許多關懷，才覺得自己不孤單，「這意味著我更愛自己一點，我對自己和我的外表感到滿意」。

今年27歲的桑迪恩曾穿著巴薩球衣登上《花花公子》非洲版封面一炮而紅，甚至有媒體指出，該期雜誌銷售比平常增加5成，外表亮麗的她，在instagram上有許多粉絲追蹤。

桑迪恩自爆是自性戀者，獲得許多粉絲關懷與鼓勵。取材自instagram「luan...
桑迪恩自爆是自性戀者，獲得許多粉絲關懷與鼓勵。取材自instagram「luanasandien」
桑迪恩曾想以60萬美元競標梅西的擦淚紙巾。取材自instagram「luanas...
桑迪恩曾想以60萬美元競標梅西的擦淚紙巾。取材自instagram「luanasandien」

萬聖節 梅西

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