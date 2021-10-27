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最強外食族？他買遊樂園年票爽吃一整年 只花150美元

編譯周辰陽／即時報導
狄倫本身是雲霄飛車粉絲，「六旗魔法山」距離辦公室又只有5分鐘路程，經過仔細研究，偶然發現有種年票只要一次付出約150美元，就可以全年無限次數入園，還含停車位跟一日兩餐。取材自ladbible.com
狄倫本身是雲霄飛車粉絲，「六旗魔法山」距離辦公室又只有5分鐘路程，經過仔細研究，偶然發現有種年票只要一次付出約150美元，就可以全年無限次數入園，還含停車位跟一日兩餐。取材自ladbible.com

美國加州聖塔克拉利塔（Santa Clarita, CA）的33歲電氣工程師狄倫（Dylan）日前受訪，大方公開自己以前是怎麼只花150美元，就成功在當地的遊樂園解決全年的吃飯問題。

狄倫告訴《MEL雜誌》（MEL Magazine），自己是在2014年剛從大學畢業。正當他開始實習生涯的第一天，立刻從新辦公室的窗外注意到「六旗魔法山」（Six Flags Magic Mountai）主題樂園的雲霄飛車。

因為本身是雲霄飛車粉絲，「六旗魔法山」距離辦公室又只有5分鐘路程，讓狄倫開始仔細研究樂園年票，結果偶然發現有種年票只要一次付出約150美元，就可以全年無限次數入園，還含停車位跟一日兩餐，「在這整整第一年，我想我不曾去過雜貨店」。

狄倫告訴記者，「我把時間排好了，所以我能在午休期間跑去那裡，回去工作，然後在我返家路上再去遊樂園吃晚飯」。

這樣的安排不出所料地幫助狄倫省下很多錢，但他也承認第一年期間可選的菜單「有點不酷」，只能挑漢堡薯條、披薩與麵包棒或「可憐兮兮的三明治跟汽水喝到飽」等等，可說是「一點都不健康」。但狄倫強調，「這太狂了，我正在存錢，清償學生貸款。我一位同事說她一個月在外食就花了1500美元，讓我想，『對，我是不會走那條路的！』」。

然而，隨著不像他一樣那麼喜歡雲霄飛車的妻子搬進來，狄倫最終不再如之前那般經常跑「六旗魔法山」，也將用餐頻率減少到一周只吃三到四頓午飯，近日更嘗試「遠離零嘴跟堅持更健康的餐飲」。

狄倫從未正式算清他在「六旗魔法山」的用餐次數，但估計超過2千次，累計下來的每頓飯支出約為50美分，同時也成為「六旗魔法山」職員會經常打招呼的老面孔。

報導指出，狄倫對「六旗魔法山」的熱愛看起來不會改變，「只要他們持續改變菜單」就會讓他感到開心，「我們剛在這裡買下一棟房子，所以我是真的不會搬到任何地方」。

狄倫從未正式算清他在「六旗魔法山」的用餐次數，但估計達到超過2千次，累計下來的每...
狄倫從未正式算清他在「六旗魔法山」的用餐次數，但估計達到超過2千次，累計下來的每頓飯支出折合約為50美分，還成為「六旗魔法山」職員會經常打招呼的老面孔。取材自ladbible.com
美國加州聖塔克拉利塔的33歲電氣工程師狄倫日前受訪，大方公開自己以前是怎麼只花1...
美國加州聖塔克拉利塔的33歲電氣工程師狄倫日前受訪，大方公開自己以前是怎麼只花150美元，就成功在當地的遊樂園解決全年的吃飯問題。取材自ladbible.com

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