空氣污染有解方？氣象學家發現「雷暴」能淨化空氣

氣象學家發現「雷暴」能淨化空氣。（示意圖／取材自ingimage）

科學期刊Science日前發表的研究指出，雷暴（Thunderstorm，意指產生閃電及雷聲的自然氣象）能清除空氣中的污染物。

Science提到，雷暴會產生大量「氧化自由基」分子，能分解大氣中一氧化碳和甲烷等這些會導致全球暖化 且破壞臭氧層的污染物。

甲烷通常因為植物腐爛而產生，但石油 天然氣和農業開發也會釋放甲烷。而工業和野火則會產生一氧化碳和其他污染性碳氫化合物。

陽光會驅動大氣產生「自由基」的分子。這些分子容易與其他分子發生反應，並結合污染物形成無害化合物，會附著在水中，最後會變成雨水洗去大氣塵埃。

研究領導者、賓州 州立大學（The Pennsylvania State University）氣象學教授布魯恩（William Brune）預估，淨化自由基的大氣超過10%由雷暴產生。

地球暖化可能會造成變化。一些氣候變化模式顯示雷暴活動增加，可能在未來淨化更多大氣。但其他氣候模式又指出，閃電可能沒有那麼多，但會更加強烈，也會影響淨化結果。無論是哪種結果，這項新研究證實雷暴確實能淨化大氣，要如何運用雷暴改變環境將是重要課題。