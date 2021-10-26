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距離2800萬光年 科學家發現銀河系外第一個行星的跡象

編譯周辰陽／綜合報導
泰晤士報26日報導，科學家相信他們可能已發現銀河系以外的第一個已知行星。這一個「可能行星候選者」據估計大小約如土星，位於2800萬光年遠的渦狀星系（Whirlpool Galaxy）。（路透）
泰晤士報26日報導，科學家相信他們可能已發現銀河系以外的第一個已知行星。這一個「可能行星候選者」據估計大小約如土星，位於2800萬光年遠的渦狀星系（Whirlpool Galaxy）。（路透）

泰晤士報26日報導，科學家相信他們可能已發現銀河系（Milky Way）以外的第一個已知行星。

這一個「可能行星候選者」據估計大小約如土星，位於2800萬光年遠、又被稱為渦狀星系（Whirlpool Galaxy）的梅西耶51a（Messier 51a）螺旋星系。

據報導，研究團隊利用美國航太總署（NASA）的太空望遠鏡「錢卓X光觀測衛星」（Chandra X-ray Observatory）發現此一可能新行星「M51-1」的訊號，並在《自然天文學》（Nature Astronomy）期刊刊登的「X光凌日法」（X-ray transit）研究論文正式加以發表。

報導指出，「系外行星」是一個存在於我們自己太陽系之外的行星，但迄今已被發現的其他系外行星則幾乎全部都在距離地球3千光年的範圍內。發現「M51-1」的研究團隊表示，「這一個『系外行星』（Exoplanet）將比科學家已在我們銀河系發現的任何成千上萬其他行星要遠的多」。

領導研究的狄史蒂法諾博士（Rosanne Di Stefano）則表示，「藉由在X光波長尋找行星候選者，我們正試著打開一個尋找其他世界的全新領域」，並稱此一策略讓發現其他銀河的系外行星成為可能。

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