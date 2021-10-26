我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／日本真子公主成婚 與妹相擁道別 正式脫離皇室

中國本土疫情持續升溫 北京、內蒙紛下「禁足」令

影／記者直播佛州鬼屋「身手矯健還翻滾」驚嚇反應暴紅

編譯中心／綜合報導
記者鬼屋轉播超驚嚇。（新聞截圖）
記者鬼屋轉播超驚嚇。（新聞截圖）

美國電視台News 4 Jax記者普琳格爾（Lena Pringle）22日去佛羅里達州一間鬼屋採訪，她入室體驗後的驚嚇反應在網上瘋傳，一名網友大讚她反應太有娛樂效果，「老闆應該要幫她加薪」。

普琳格爾進鬼屋前對著棚內主播說：「最初我同意做鬼屋直播時，我認為會很有趣，但現在我有點害怕。」接著一名染著鮮血的藍髮小丑衝過來抱住了她並在她耳邊呢喃：「這將會很好玩。我很開心。你呢？」

看起來略顯驚嚇的普琳格爾試著忽視小丑，對著鏡頭解釋，遊客走完整間鬼屋大概要25分鐘，但她只會穿過鬼屋的一部分。棚內主播建議她「深呼吸」，普琳格爾回應：「我沒事，只要沒人來……」這時普琳格爾身後醜怪的男性突然接近她，她立刻敏捷的躲在地板上並努力重振精神實況轉播。

但很快又有「一隻東西」衝出來打斷她，她尖叫倒地笑著說她得回攝影棚，無法再播報下去了。

普琳格爾體驗鬼屋的影片在網上獲得極大迴響，網友紛紛指出她的表現實在太爆笑，且誇她身體擺動非常靈活。還有人說：「如果拳擊手身體能有這樣的擺動幅度，應該會贏得比賽」。

美國 攝影 佛羅里達州

上一則

台灣老師上「Pornhub」成人網站教微積分 1年多賺26萬

延伸閱讀

德桑提斯：願發5000元搬遷費 助拒打疫苗員警落腳佛州

德桑提斯：願發5000元搬遷費 助拒打疫苗員警落腳佛州
市警皇后區建鬼屋 萬聖節前免費參觀

市警皇后區建鬼屋 萬聖節前免費參觀
命運安排？佛州媽媽「每隔3年、同月同日」連生3女兒

命運安排？佛州媽媽「每隔3年、同月同日」連生3女兒
全美最佳退休居住地 佛州8社區進前10 紐約市排32

全美最佳退休居住地 佛州8社區進前10 紐約市排32

熱門新聞

北京野生動物園迎來眾多遊客。(中新社)

北京遊客不聽勸 擅自下車 趴坐在7隻白虎前嚎叫

2021-10-23 22:18
德安德雷在抖音分享影片，因有客人要求要現炸薯條，他便將已經炸好的薯條放進油鍋裡重新油炸，該舉動也引發網友正反兩極的看法。（圖擷自抖音）

不滿客人要求薯條新鮮現炸 麥當勞員工揭暗黑手法

2021-10-23 03:03
維森在床底下發現世界劇毒蜘蛛「巴西流浪蜘蛛」，且尺寸跟成年男性的手一樣大，他將這個景象拍攝下來，為他贏得年度城市野生動物攝影師大獎。（取材自臉書）

他發現手掌大的劇毒蜘蛛 拍下「全家福」獲攝影大獎

2021-10-18 01:50
美國21歲女子比男友身高多17公分。（取材自推特）

不介意男友矮17公分 她第一眼被電到：我要這個人

2021-10-17 23:32
有些使用者表示iPhone 13螢幕看久了後，會有頭暈、眼睛模糊等狀況發生。圖為蘋果專賣店一景。 圖／聯合報系資料照片

看iPhone 13 Pro螢幕頭超暈 苦主們慘哀：眼窩和頭都痛

2021-10-19 18:30
英國一名男子近期來到自家花園時，沒想到「禍從天降」、一架經過的飛機竟傾瀉大量排泄物，該男子全身和整個花園「無一倖免」。（取材自推特）

禍從天降？飛機無預警傾瀉排泄物 英男慘遭「淋滿頭」

2021-10-19 23:58

超人氣

更多 >
男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他

男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他
華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰

華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰
美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家

美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家
媽媽炒高麗菜加入「這一物」比平時還入味 網讚內行

媽媽炒高麗菜加入「這一物」比平時還入味 網讚內行
美國脫口秀專題談台灣 主持人幽默解釋台海緊張

美國脫口秀專題談台灣 主持人幽默解釋台海緊張