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20年前現身東京野生小海豹風靡日本 橫濱樂發住民票

記者蔡佩芳／台北報導
20年前日本東京多摩川曾發現海豹蹤影，被命名為「小玉將」(TAMA CHAN)。取材自推特
20年前日本東京多摩川曾發現海豹蹤影，被命名為「小玉將」(TAMA CHAN)。取材自推特

台灣新北市瑞芳區鼻頭漁港竟有海豹現身，引發民眾關注。大約20年前日本東京多摩川也曾發現海豹蹤影，引起一股海豹熱潮，這隻小海豹被命名為「小玉將」(TAMA CHAN)，不但有環保團體組成默默守護後援會，還獲頒住民票，成為榮譽區民。

小玉首次現蹤是2002年8月7日，出現在多摩川的丸子橋，身長約一公尺，雄性、推估年齡一歲。推斷牠很可能是迷失方向誤入河川，擔心強制捕撈很可能造成牠休克死，反而危險，因此初期採取觀望的方式。

影片來源：YouTube

但沒想到小玉一直很健康，一年多來多次被目擊到出現在首都圈不同河川，包括神奈川縣橫濱的鶴見川大綱橋、帷子川都有牠的身影。由於這幾條河川最終都入海，推測可能是因魚蝦豐富，讓小海豹覓食過程溯水而上出現在市區。

小海豹現身都會區引發日本國民海豹熱，包括牠潛水的時間、鬍鬚到底有幾根，一舉一動都被高度關注，「小玉將」還成為年度流行語，不但有以他為題材的歌曲、動漫，橫濱市西區還給予牠榮譽區民的頭銜，成為第一個頒贈特別住民票的野生動物。有小玉開先河，後來，日本各地出現罕見野生動物，地方政府都紛紛比照頒發特別住民票。

同時，也因鶴見川、帷子川等都是流經都會中心河川，水質不佳，小玉是否生病引發民眾擔憂，意外帶動日本國民對東京灣、都市河川水質的高度關且。神奈川的環保團體更成立「小玉將默默守望會」，推動地方環保教育，會員數逼近200人。

小玉將在首都圈各地河川活躍了1年8個月，最後一次現身是2004年12月，出現在琦玉縣朝霞市荒川，之後就失去蹤影，雖然曾有報導牠已經回到大海，但沒有人知道牠真正的下落，而「小玉將默默守望會」至今仍沒有解散。

影片來源：聯合新聞網

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