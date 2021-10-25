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本想建設火車 墨西哥挖出「超巨量瑪雅文明古物」

編譯張君堯／綜合報導
考古學家表示，近日在墨西哥猶加敦半島的一項火車建設中，意外挖出數百件瑪雅文明古物，其中包括陶瓷器皿和墓地等。（取材自INAH）
考古學家表示，近日在墨西哥猶加敦半島的一項火車建設中，意外挖出數百件瑪雅文明古物，其中包括陶瓷器皿和墓地等。（取材自INAH）

考古學家表示，近日在墨西哥猶加敦半島（Yucatan Peninsula）的一項火車建設中，意外挖出大量瑪雅文明古物，其中包括陶瓷器皿和墓地等。

根據報導，墨西哥國家人類學與歷史研究所（INAH）21日在一份聲明中宣布，迄今為止，考古人員已經在這個被暱稱為「瑪雅列車」（Maya Train）的火車路線上發現了近2500個前哥倫布時期的建築、80個墓地以及數千艘船隻和遺跡。

INAH考古學家佩瑞茲（Ileana Echauri Pérez）和亞拉岡（Iliana Ancona Aragón）指出，發現的範圍從簡單的土丘到複雜建築都有，並稱「不可移動和可移動的考古文物都擴展瑪雅地區幾個世紀前存在的日常生活、貿易和文化交流關係的知識」。

初步分析表明，瑪雅人在該地區居住了很長時間，從公元前700年開始的前古典時期中期到公元850年，考古人員強調「『瑪雅列車』的建造是一個重要的研究機會，通過考古恢復，以擴大對火車穿越地區考古遺址的了解」。

然而，這項原本旨在連接海灘度假村和半島內部的火車項目的反對者控訴「它將破壞環境並可能損害其他考古遺址」。總統歐布拉多（Andrés Manuel López Obrador）堅稱，該項目將貫穿五個州，其建設將以對環境安全且有利於旅遊業的方式進行。

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