命運安排？佛州媽媽「每隔3年、同月同日」連生3女兒

佛州一對夫婦育有三個女兒，但這個家庭與眾不同的是「女兒全都在8月25日誕生、而且間隔恰好都是3年」，這幾乎不可能的巧合曝光後讓人不禁大呼神奇。（取材自Kristin Lammert臉書）

佛羅里達州 一對夫婦育有三個女兒，但這個家庭與眾不同的是「女兒全都在8月25日誕生、而且間隔恰好都是3年」，這幾乎不可能的巧合曝光後讓人不禁大呼神奇。

根據報導，樂默特（Kristin Lammert）在2015年8月25日生下大女兒索菲亞（Sophia），在索菲亞慶祝自己3歲生日的同一天，她迎來了第一個妹妹朱利安娜（Giuliana），今年他們又奇蹟似地延續「8月25日傳統」，第3個女兒米亞（Mia）同樣在間隔3年後出生。

樂默特表示準備要生第3個小孩時，自己心想「哇！這感覺就像是某種奇怪的命運」。在媒體對他們家的故事做出報導後，樂默特讀到大量人們對於這樣巧合的評論，雖然其中大多是正面的，但她還是注意到部分持懷疑態度的人，他們認為這一切是「精心計畫好的」。

樂默特坦承，自己與丈夫對什麼時候生孩子本來就有規劃，他們希望每個孩子之間要間隔3年，第一次生產時他們認為8月相當合適，因為那時剛好碰到長假。至於第二個孩子、他們只計畫要等至少3年。而今年他們原訂的目標是在9月1日之後，因為樂默特不希望小女兒成為班上年紀最小的。

在樂默特懷第三胎第10周時，她確診了新冠肺炎 ，最後更因先兆子癇而提前催生，米亞的預產期原訂為2021年9月，但最後卻提早在8月25日出生。對此，樂默特表示「日期不會自動排成一列，我的醫生不會僅僅因為日期聽起來很酷就讓我生產」。

樂默特一家人現在無時無刻都會不經意注意到「3」和「825」這兩個數字，她表示「這樣的小事，它們並不是什麼正在發生的重要事情，但它就是隨處可見」。