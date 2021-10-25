日本沖繩沙灘突被「染灰」 竟與「浮石」有關

沖繩本島周邊近期出現大量「浮石」。（NHK影片截圖）

日本 沖繩縣一處度假飯店旁的白色沙灘，約一公里海岸線近期被「染成」灰色，及一艘海上保安廳巡邏船在航行中發生故障，都跟日前海底火山噴發 造成大量「浮石」有關。

日本朝日電視台報導，受到沖繩本島周邊近期出現大量「浮石」（多孔火山碎屑岩，能在水中漂浮）影響，日本海上保安廳巡邏船甚至故障無法航行。

由於小笠原群島近海的海底火山噴發，看似噴發造成的浮石在沖繩縣多數地區被確認。

海上保安廳表示，所屬巡邏船島雲號23日晚間6時20分左右回報，在沖繩本島南方約55公里海面上，「因捲入浮石造成無法航行」，研判應是捲入浮石導致機件故障，船上9人並無大礙。

海上保安廳呼籲，由於沖繩本島附近海域漂流著大量浮石，航行船隻應特別留意。

日本放送協會（NHK）報導，小笠原群島海底火山噴發出的浮石，目前漂流在沖繩及奄美地方。

沖繩縣一間濱海度假飯店旁的白色沙灘，近日一直漂來灰色浮石，讓業者清不勝清備感苦惱。

這處白色沙灘大約有一公里長的海岸線都被灰色浮石覆蓋，讓沙灘看起來就像被染成灰色，以致於無法在此處戲水，不少旅客因而取消預約，讓飯店蒙受損失。

來源：琉球新報

小笠原群島硫磺島以南的海底火山「福德岡之場」，今年8月13日發生大規模噴發，大量噴出物甚至形成兩座島嶼。

日本產業技術綜合研究所等組成的研究團隊表示，根據氣象衛星及距離海底火山300公里外的父島上所進行的觀測來分析，這次火山噴發的噴煙高度達到1萬6000公尺到1萬9000公尺、岩漿噴出量約3億噸到10億噸。

隨著火山噴發產生的大量浮石，因為海流影響向西移動，就在噴發後約兩個月的10月上旬後，陸續漂流到沖繩縣、鹿兒島縣奄美地方等地，也對船舶航行造成影響。

根據專家模擬，大量浮石接下來有可能接近關東地方等本州島南岸，民眾應多加留意。

日本海洋研究開發機構主任研究員美山透預測，浮石可能會在11月上旬到達四國地方附近海域，接著跟著黑潮移動，11月中旬到達四國地方與紀伊半島間的紀伊水道海域。

再接下來，這些浮石可能會在11月底相當接近關東地方等本州島南岸。