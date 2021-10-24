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畢卡索讓賭城變藝術殿堂 情婦畫像拍賣最搶手

中央社／拉斯維加斯23日綜合外電報導
畢卡索1938年以情婦為主角的畫作「紅橙色貝雷帽的女子」以4050萬美元售出。（圖取自Sotheby's網頁bellagio.mgmresorts.com）
畢卡索1938年以情婦為主角的畫作「紅橙色貝雷帽的女子」以4050萬美元售出。（圖取自Sotheby's網頁bellagio.mgmresorts.com）

畢卡索讓拉斯維加斯從「賭城」變身藝術殿堂的其中11件作品，今天進行拍賣，成交價超過1億美元，其中1幅以情婦為主角的畫作賣出最高價。

路透社和美聯社報導，這9件畫作和2件陶瓷作品多年來一直在拉斯維加斯百樂宮酒店（Bellagio）展出，蘇富比（Sotheby's）因此一改過去在紐約、倫敦、巴黎、米蘭、香港舉行拍賣的慣例，頭一次在賭城舉行大型拍賣會，而時間就選在畢卡索（Pablo Picasso）25日140歲冥誕的前2天。

拍賣的其中5幅畫作過去一直掛在百樂宮酒店高級餐廳Picasso的牆上；而這家餐廳今後還將繼續陳列這位西班牙藝術大師其他12件作品。

這次拍賣成交價最高的是1938年畫作「紅橙色貝雷帽的女子」（Femme au beret rouge-orange），這幅畢卡索以情人兼謬思女神瑪莉-德雷莎‧沃特（Marie-Therese Walter）為主角的畫作，拍出4050萬美元，比拍賣前預估的高標還多出大約1000萬美元。

大型畫作「男人與孩子」（Homme et Enfant）、「男人半身像」（Buste d'homme）分別拍出2440萬美元和950萬美元；較小型的陶瓷作品，諸如「草地上的午餐」（Le Dejeuner sur l'herbe）的210萬美元，都拍出比預估價格高個3、4倍的價格。

買家的身分均未曝光。

今天的拍賣會是持有百樂宮的美高梅度假集團（MGM Resorts）進一步加強收藏品多樣化的環節之一，欲收藏更多女性、有色和新興國家、LGBTQ以及身障藝術家的作品。

公共科學圖書館（Public Library of Science）2019年的研究發現，美國最頂尖的18間博物館中，獲展出的藝術家85%是白人、87%是男性。

拍賣 畢卡索 賭城

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