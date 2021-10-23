高達10公尺 巨無霸BURBERRY包 空降台中歌劇院

巨型Olympia雕塑在台中歌劇院登場，將展至10月31日止。(圖:BURBERRY提供)

知名品台BURBERRY以台中歌劇 院的建築為背景，打造10公尺高的巨型暖沙色Olympia包款雕塑 ，成為台中打卡新地標，近日襯著藍天晴空的遼闊背景，吸引許多民眾路過拍照。

繼倫敦 、杜拜、新加坡之後，包款本身10公尺高、基座0.5公尺高的巨型Olympia手袋雕塑來到全球第四站台中，以金屬、鐵件打造而成，加上擬皮革的塗層表現，延續BURBERRY占領戶外景致的全球計畫；網紅郭源元貼文讚美，「小還要更小一定超級可愛，大還要最大更是出乎預料的巨無霸可愛！」

巨型Olympia雕塑在台中歌劇院登場，將展至10月31日。(圖:BURBERRY提供)

Olympia包款首見於2020秋冬發表，當時的大秀地點位在倫敦肯辛頓奧林匹克體育場（Olympic Stadium），包身輪廓靈感即是來自體育館的半圓頂設計，因此在全球第四站也以台中具有代表性的地標歌劇院，來呼應Olympia包款的建築結構線條。

Olympia包款雕塑比照實際包款放大精準呈現，反映了創意總監Riccardo Tisci設計的Olympia包款流暢線條，外型纖窄硬挺、俐落的半月形版型，由義大利工匠運用手工成型的木塊所製，再經過手工組裝、上色，精準製作每處細節。