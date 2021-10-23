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俄亥俄州公布新車牌 被抓包弄錯「萊特飛行器」頭尾

編譯周辰陽／即時報導
美國俄亥俄州州長新車牌圖樣日前出爐，主打特色是史上第一架飛機「萊特飛行器」（紅圈），但馬上被抓包弄錯「萊特飛行器」頭尾。美聯社
美國俄亥俄州州長新車牌圖樣日前出爐，主打特色是史上第一架飛機「萊特飛行器」（紅圈），但馬上被抓包弄錯「萊特飛行器」頭尾。美聯社

美國俄亥俄州州長狄懷恩（Mike DeWine）夫婦21日一同揭曉該州的新車牌，可見到主打圖樣是萊特兄弟自研的史上第一架飛機「萊特飛行器」（Wright Flyer），但此次展示出師不利，馬上被抓包弄錯「萊特飛行器」頭尾。當地媒體報導，主管的俄亥俄州機動車輛管理局（Ohio BMV）已經進行修正。

美聯社報導，俄亥俄州的新車牌寫著大大的「俄亥俄」字樣，並且放上該州州域範圍。圖樣可見陽光光芒射向天空，「萊特飛行器」則拉著寫上「飛行誕生地」（Birthplace of Aviation）的橫布條飛越大地。

然而，「萊特飛行器」的螺旋槳其實位在後方，因此機首很容易被誤認為機尾，俄亥俄州設計新車牌的團隊就是犯下這樣一個輕率的錯誤：「飛行誕生地」橫布條理應掛在「萊特飛行器」機尾迎風招展，而不是貼在它的機首。

據報導，在揭幕儀式結束後，俄亥俄州官員就透過聲明表示，有注意到錯誤，會在州民更新車牌前修正成正確的圖樣。

根據維基百科，萊特兄弟在俄亥俄州的代頓（Dayton, OH）設計飛機，隨後在北卡羅萊納州的小鷹鎮（Kitty Hawk, NC）進行首次成功飛行，兩州均認為他們對萊特兄弟和他們改變世界的發明有功。

「萊特飛行器」的螺旋槳位在後方，因此機首很容易被誤認為機尾，俄亥俄州新車牌就是犯...
「萊特飛行器」的螺旋槳位在後方，因此機首很容易被誤認為機尾，俄亥俄州新車牌就是犯下這樣一個輕率的錯誤，將理應掛在機尾迎風招展的「飛行誕生地」的橫布條貼在機首。路透

俄亥俄州 美國 北卡

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