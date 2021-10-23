打疫苗也能扯星座？鹽湖郡公布接種率 僅1星座不到50%

猶他州鹽湖郡衛生部門做了一項趣味性調查，統計12星座疫苗接種率，並做了一張排行榜。獅子座以接種率70%高居榜首，天蠍座接種率只有46%排名最後。(路透)

今日美國 報導，猶他州 鹽湖郡衛生部門做了一項趣味性調查，統計12星座疫苗 接種率，並做了一張排行榜。獅子座以接種率70%高居榜首，天蠍座接種率只有46%排名最後，是所有星座中接種率唯一不到50%的星座。這引起許多網友在推特（Twitter）熱烈討論，獅子座的網友們慶祝自己拿下榜首，天蠍座的網友則表示「有點尷尬」。

鹽湖郡衛生部門目的是，希望透過各星座間良性競爭，鼓勵民眾接種疫苗。他們也表示，這項排行榜確實是根據統計數據計算的，並再三強調接種疫苗的意願不會因為星座受到影響。猶他州數據顯示，鹽湖郡居民目前疫苗完整接種率是59%。

排行榜顯示，獅子座以接種率70%，而水瓶座則以67%分別拿下第一和第二名，牡羊和射手都以59%並列第三。處女座則以50%，而天蠍座則是46%分別位列倒數第二和最後一名。

住在芝加哥的占星師安‧諾德豪斯–白克（Anne Nordhaus-Bike）表示，她對排名結果不感到驚訝，包括榜首。她說：「獅子座對自己有很高的標準，他們希望做對事情，也希望引領人群。」

諾德豪斯–白克說，獅子座和水瓶座都是偏向社交、以人為本的星座，他們可能會想快點接種疫苗，以便能和其他人安全的交流。她表示，火象星座獅子、射手和牡羊接種率名列前茅「很合理」，「火象星座會想要帶頭衝鋒，他們會被熱情點燃」。

華盛頓郵報報導，占星師娜拉雅納‧蒙圖法爾（Narayana Montúfar）指出，處女座通常非常關注健康，且可能對接種疫苗感到猶豫，因此陷入「分析癱瘓」。她說，天蠍座可能是因為注重隱私，以致於「根本不想透露自己是否接種疫苗」，所以疫苗接種率看起來比較低。

鹽湖郡衛生部門公布的星座與疫苗接種率完整排名：

1.獅子 70%

2.水瓶 67%

3.牡羊 59%

4.射手 59%

5.巨蟹 58%

6.金牛 56%

7.雙子 55%

8.天秤 54%

9.雙魚 51%

10.魔羯 51%

11.處女 50%

12.天蠍 46%