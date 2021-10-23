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中國官方推動「虛擬主播」 將應用於新聞播報

記者林則宏／綜合報導
新華社2019年推出的「全球首個AI合成女主播」。（新華社）
新華社2019年推出的「全球首個AI合成女主播」。（新華社）

虛擬的比真人可靠？中國國家廣電總局在近日發布的「廣播電視和網絡視聽『十四五』科技發展規畫」中提出，中國將「推動虛擬主播、動畫手語廣泛應用於新聞播報、 天氣預報、綜藝科教等節目生產，創新節目形態，提高製播效率和智能化水平」。

中國國家廣電總局在這份規畫中稱，「推動傳統媒體和新興媒體融合發展、主力軍全面挺進主戰場，這是黨中央鞏固宣傳思想文化陣地、壯大主流思想輿論的重大戰略部署」；「廣播電視和網絡視聽必須要及時掌握和運用先進技術，建成全媒體傳播體系，不斷提升傳播力、影響力」。

規畫在關於「加快推進製播體系技術升級」的部分，提出推動「虛擬主播」的應用。

這份規畫表示，「面向新聞、綜藝、體育、財經、氣象等電視節目研究虛擬形象合成技術，包括2D虛擬形象的合成、3D虛擬形象的驅動、虛擬引擎構建、語音驅動、動作捕捉、面部表情捕捉等技術，提升節目製作效率及質量；同時探索短視頻主播、數字網紅、直播帶貨等虛擬形象在節目互動環節中的應用，增加個性化和趣味性。」

事實上，過去幾年中國就一直在探索「虛擬主播」的具體應用。在2018年11月舉行的第五屆世界互聯網大會上，中國搜狗公司CEO王小川即宣布與新華社合作開發全球第一個全仿真智能虛擬主持人—「AI虛擬主播」。

根據中國媒體當時報導，在現場的體驗中，觀眾只要輸入一句既有的新聞文本，螢幕上就會出現一位虛擬的新華社新聞主播，他不僅會用和真人一樣的聲音進行播報，連唇形、面部表情也能完全吻合。

2019年2月，新華社再推出「全球首個AI合成女主播」，這位名為「新小萌」的虛擬主播還在次月舉行的中國全國兩會中參與新聞播報。

新華社當時表示，與他們其他同事不同的是，虛擬主播可以在其官方網站和各個社交媒體平台上每天24小時工作。

中國 全國兩會 AI

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