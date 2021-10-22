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抗議義大利航空瘦身改組 前空服員脫制服抗議

編譯周辰陽／即時報導
義大利國航「義大利航空公司」14日飛行最後一個航班，隔日終止運營，改由重組過的「義大利航空運輸公司」（ITA）取而代之。數十位前義航的空服員20日在羅馬市中心脫下制服，就只穿著內衣以抗議公司裁員瘦身。美聯社
義大利國航「義大利航空公司」14日飛行最後一個航班，隔日終止運營，改由重組過的「義大利航空運輸公司」（ITA）取而代之。數十位前義航的空服員20日在羅馬市中心脫下制服，就只穿著內衣以抗議公司裁員瘦身。美聯社

義大利國家航空公司「義大利航空公司」（Alitalia）創辦75年來，經歷長年的財務困難，14日飛行最後一個航班，隔日即終止運營，改由瘦身重組的「義大利航空運輸公司」（ITA）取而代之。數十位前義航空服員20日在羅馬市中心脫下身上制服，就只穿著一件連身襯裙以示抗議。

美聯社報導，新的義大利航空運輸公司採用部分義航的飛機與買下「義大利航空公司」的品牌。然而，前義航的1萬名職員中，就只有不到3千人獲得聘用。工會幹部指出，為新公司工作的同仁薪水只能拿到低很多的薪水。

影片來源：聯合新聞網

從現場畫面可見到，約50名前義航的空服員在羅馬卡比托利歐山（Capitoline Hill）上的一個廣場排排站，將義航空服員單肩包放到鵝卵石徒步區，隨後慢慢地同步脫下大衣、制服外套、上衣、裙子與高跟鞋。隨後維持赤腳，僅穿一件連身襯裙，進行數分鐘的無言抗議。

義航空服員兼工會幹部波杰希（Cristina Poggesi）告訴記者，「今天，或者更好的說法是，就在10月15日，他們拿走了我們的皮，將制服從我們拿走就代表拿走一切。對我們來說，制服是在世上代表我們的物品，我們總是帶著極大的自豪感穿上」。

波杰希說，「我們在這裡首先要表達我們的痛苦，也跟我們被義大利航空運輸公司叫去的全體同仁團結一致，他們被逼著簽下羞辱人的契約」。

據報導，義航工會領袖一直施壓政府，將失業救濟金延長到至少5年。脫下制服抗議的前空服員最後小心翼翼地收拾衣服與鞋子，然後聚在一起、一次次高喊，「我們就是義大利航空公司」。

義大利 重組 工作

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