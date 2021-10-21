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影／恐怖巨蟒現身邊境叢林 出動怪手才抓得住

編譯中心／綜合報導
印度社交媒體瘋傳一段怪手捕捉「恐怖巨蟒」的影片。（示意圖／ingimage）
印度社交媒體瘋傳一段怪手捕捉「恐怖巨蟒」的影片。（示意圖／ingimage）

這不是電影特效！近日，印度社交媒體瘋傳一段「抓蟒」影片，一條巨蟒現蹤在叢林裡，但由於其體型太過粗壯，當地民眾只好出動怪手抓起巨蟒，最後再交由當地林業部門處置。然而，這條巨蟒目測長達數公尺，被怪手抓起瞬間不斷扭動，畫面令人震驚。

根據印媒《News18》報導，印度丹巴德市（Dhanbad）的辛德里鎮（Sindri）邊境叢林裡，日前出現一條巨大蟒蛇，其粗厚的身型令眾人深感畏懼，也無人能單憑一己之力將其捉住，於是只好借助怪手將牠抓起。

這段抓蟒畫面在網路上流傳，影片中，巨蟒在怪手機具上不斷扭動、掙扎，但最終仍難逃被捕捉的命運，最終牠被交由當地的林業部門處理。林業部門官員南達（Susanta Nanda）透過推特轉發這段抓蟒影片，似乎佐證了此事的真實性，不過當網友問及事發地點時，他卻沒有證實影片拍攝地點確實就在印度，僅表明該品種應是來自東南亞地區。

網友們被影片中的巨蟒給嚇了一大跳，紛紛留言直呼「牠的大小實在令人不敢置信」、「我非常害怕這種爬行動物，牠可以一口把我吞下去」、「根本是電影中才會出現的蟒蛇啊！好可怕！」

印度 電影 東南亞

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