影／恐怖巨蟒現身邊境叢林 出動怪手才抓得住

這不是電影 特效!近日,印度 社交媒體瘋傳一段「抓蟒」影片,一條巨蟒現蹤在叢林裡,但由於其體型太過粗壯,當地民眾只好出動怪手抓起巨蟒,最後再交由當地林業部門處置。然而,這條巨蟒目測長達數公尺,被怪手抓起瞬間不斷扭動,畫面令人震驚。

根據印媒《News18》報導,印度丹巴德市(Dhanbad)的辛德里鎮(Sindri)邊境叢林裡,日前出現一條巨大蟒蛇,其粗厚的身型令眾人深感畏懼,也無人能單憑一己之力將其捉住,於是只好借助怪手將牠抓起。

這段抓蟒畫面在網路上流傳,影片中,巨蟒在怪手機具上不斷扭動、掙扎,但最終仍難逃被捕捉的命運,最終牠被交由當地的林業部門處理。林業部門官員南達(Susanta Nanda)透過推特轉發這段抓蟒影片,似乎佐證了此事的真實性,不過當網友問及事發地點時,他卻沒有證實影片拍攝地點確實就在印度,僅表明該品種應是來自東南亞 地區。

網友們被影片中的巨蟒給嚇了一大跳,紛紛留言直呼「牠的大小實在令人不敢置信」、「我非常害怕這種爬行動物,牠可以一口把我吞下去」、「根本是電影中才會出現的蟒蛇啊!好可怕!」

