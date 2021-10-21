全球暖化又一苦果 熱危害恐致勞工罹患慢性腎臟病

醫師警告，在高溫下工作的勞工，可能罹患由由熱危害引發的慢性腎臟病。路透

醫師示警，隨著全球氣溫將在未來幾十年內升高，全球數百萬名勞工 可能罹患由熱危害引發的慢性腎臟病。

英國衛報報導，醫生表示，急需對氣溫過高與不明原因慢性腎病（CKDu）的關聯性，進行更多研究，以評估這項問題的潛在影響範圍。

CKDu已出現在薩爾瓦多、尼加拉瓜等國的炎熱鄉村地區，該地區因不可逆腎衰竭而離世的農民，人數異常偏高得。在其他中美洲地區、北美、南美、中東、非洲及印度，於高溫 下從事粗重勞力工作 的民眾，已出現大量CKDu的病例。

腎臟是負責維持人體液體平衡的器官，因此對極端高溫特別敏感。外界已逐漸形成共識，應將CKDu視為與熱危害相關的疾病；在田野工作的勞工，腎臟逐日受損，最後引發嚴重的腎臟病，甚至導致腎衰竭。

哥倫比亞大學全球氣候和健康教育協會主席索倫森博士說，腎臟不斷遭受輕微傷害，可能不會在人體上產生症狀，等到民眾意識到自己患病，病況可能已嚴重至末期腎病的程度。

雖然外界普遍以為，CKDu與暴露在高溫下和脫水有關，但部分科學家認為，從農藥、傳染源、民眾的基因組成，到貧窮、營養不良及影響健康的社會因素，都可能導致人們罹患CKDu。