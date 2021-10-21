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他正在「講電話」遇歹徒開槍爆頭 iPhone擋下子彈救命

編譯中心／綜合報導
南非男遭歹徒瞄準頭部射擊，能夠檔下槍傷的關鍵，竟然是他隨身攜帶的iPhone（示意圖、非本案手機）。（本報資料照片）
南非男遭歹徒瞄準頭部射擊，能夠檔下槍傷的關鍵，竟然是他隨身攜帶的iPhone（示意圖、非本案手機）。（本報資料照片）

最近南非出現一起槍擊案，案中的被害者，雖然一度遭到歹徒瞄準了頭部射擊，最終卻保住了一條命。而讓他能夠檔下槍傷的關鍵，竟然是他隨身攜帶的iPhone

根據日本媒體「Techinsight」報導，一位南非51歲男子穆夸迪（Max Mqadi），從經營肉舖起家，如今事業有成的他，已經將店面發展成同時擁有餐廳、美髮沙龍和時尚服飾的複合型商場。

14日晚上6時55分時，穆夸迪準備要駕車離開商場。不料這時出現兩位持槍的男子，在車邊一左一右包圍在駕駛座上的穆夸迪。歹徒還對著他的手、腳跟頭部開槍。

所幸，穆夸迪當時正在使用iPhone跟人通話，使得瞄準頭部的那發子彈，打在iPhone機身上。雖然iPhone因為受到衝擊讓螢幕出現裂痕，但起碼是保住了穆夸迪的一條命。九死一生的穆夸迪馬上開車衝到人多的街道，再找尋救護車求救。

消息傳出後，許多人紛紛表示「iPhone的品質太好了吧」、「根本是他的守護神」、「iPhone的最佳宣傳」、「救了他的是神，不是iPhone」。而穆夸迪在經過治療後，已經在18日離開醫院，不過南非警方還沒有找到犯人的蹤跡。

iPhone 南非 槍擊

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