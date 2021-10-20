我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海地黑道獅子大開口1700萬 美加傳教士肉票怎麼救？

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

民宅驚現超大「巨人」人偶暴紅 不敵狂風吹 乾癟卡電桿

編譯中心／綜合報導
民宅上的萬聖節屋頂裝飾，吸引不少家長想帶小朋友們去打卡拍照。（截圖自臉書社團爆廢公社）
民宅上的萬聖節屋頂裝飾，吸引不少家長想帶小朋友們去打卡拍照。（截圖自臉書社團爆廢公社）

一年一度的西洋鬼節萬聖節又即將到來，網友最近發現台南新營出現了新景點，一戶民宅的屋頂上頭出現動漫「進擊的巨人」超大型人偶，而且到了晚上打上燈光後又有不一樣的感覺，白天或晚上拍照都好看。

網友們在臉書社團po出人偶照片，迅速爆紅成為新景點，還有人寫道「除了讚嘆外不知該說什麼」，「新營新地標？很認真裝飾耶！」

不少新營在地人也留言表示，「孩子經過時我們一起哇哇大叫充滿驚喜！很棒～感謝屋主替我們平淡生活製造一些樂趣」、「這家每年都不一樣，很用心，上課都會經過」、「是我老婆高中老師家」、「我記得前幾年還有南瓜人。」

此外，據網友們留言指出，該屋主曾是育德工家的體育老師，每年都會布置不同的萬聖節造型在家外頭。但後來又有網友拍到這尊進擊的巨人疑似因為強風被吹落，並po出其掛落在電線上的照片。

網友們則開玩笑說，「被兵長解決了」、「被革命軍擊落了」、「好可惜喔～希望能修復」、「獻出你的心臟吧」，還有人直說還沒去朝聖很想帶小朋友去拍照。綜合其他媒體報導，該民宅屋主將被風吹落的巨人皮囊先撿回家療傷，待天氣穩定一點後，會重新再跟大家見面。

萬聖節 臉書 動漫

上一則

搶救鯊寶寶 生態學家凌晨衝魚市 挖死鯊卵回家「幫孵」

下一則

影／金孫任性？大象奶奶吃蛋糕前 小象暴衝踏壞摧毀

延伸閱讀

沉默的麥田（一一）

沉默的麥田（一一）
戳中國「玻璃心」 大馬歌手黃明志微博被消失

戳中國「玻璃心」 大馬歌手黃明志微博被消失
玩命？南京特斯拉車主 自駕「放手還閉目」

玩命？南京特斯拉車主 自駕「放手還閉目」
蕭敬騰自導自演 半裸入浴喊羞

蕭敬騰自導自演 半裸入浴喊羞

熱門新聞

諾基亞推出新款「磚頭手機」，懷舊意味濃。(諾基亞提供)

快看世界／諾基亞推出新「磚頭手機」 充電1次用3周

2021-10-15 15:46
男子卡羅爾將2002年中獎的3.7億獎金全花光，近日傳出好消息，他的前妻原諒他了，決定跟他再婚。（取材自推特）

中了千萬樂透「床戰4千女」他行為脫序十年最終破產

2021-10-14 22:45
澳洲新南威爾斯省一名24歲女子蒂伊．巴爾雷特回憶自己16歲時，每月生理期都要用雙份的衛生棉條，接受診斷才發現自己患有「陰道隔」將她的陰道一分為二。路透

以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁

2021-10-14 05:54
醫師曝一半男性生殖器斷裂案例都起因於「反女牛仔式」性愛姿勢。（截圖自tiktok）

影／這性愛姿勢最危險 醫曝一半男生殖器斷裂都因為它

2021-10-13 03:27
梅根追隨了黛妃的品味，手提Lady D-Lite手袋出席紐約的活動。圖／取自DIOR官方微博

黛妃鍾愛的包款 梅根追隨她的品味拎著出訪紐約

2021-10-15 18:35
美國連鎖餐廳Hooters推出新制服，但許多女員工卻抱怨褲子過短。（截圖自抖音）

影／不想穿就滾蛋？「屁股露一半」連鎖餐廳新制服惹議

2021-10-16 20:47

超人氣

更多 >
專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機

專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機
前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診

前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診
IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私
蘋果發表新品「擦拭布」要價19美元 已經熱賣到缺貨

蘋果發表新品「擦拭布」要價19美元 已經熱賣到缺貨
英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資

英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資