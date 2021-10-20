日本熊本阿蘇火山噴發 驚人濃煙直衝3500公尺高
日本熊本縣知名阿蘇火山今早噴發，噴煙一度衝破3500公尺，火山碎屑流從火山口往外延伸至少1公里。氣象廳將「噴火警戒」提升到三級，火口方圓2公里範圍內，都可能受到大噴石、火山碎屑流影響，呼籲民眾注意火山活動與自身安全。
雖然目前尚未傳出人員傷亡的資訊，但總理大臣官邸的危機管理中心已為此開設情報連絡室，蒐集情資，加強警戒。
NHK等報導，氣象廳在日本時間上午11時43分發布「噴火速報」，並在11時48分將警戒等級提升到三級，進行入山管制。範圍包括阿蘇是、南阿蘇村等。此外，迎風側除了火山灰，小火山噴石都可能被吹到遠處，還需要留意火山氣體的影響，呼籲附近地區民眾注意。
この状況下だったら取り敢えず駐車場の人は屋内に退避するのが正解と思う。もちろん撮影している場合ではない。— F. IKGM🌏地球科学ニュース速報(?)💉💉⏳ (@geoign) October 20, 2021
NHK指出，10月13日就偵測到阿蘇山有火山活動，地底熱水與岩漿流動帶來的震動逐漸增加；14日開始出現噴石與噴火狀況，火山活動增強，並在今天發生大規模的火山噴發。
阿蘇山高1592公尺，是日本知名的活火山，過去就有多次火山爆發紀錄，也曾經發生過火山噴石造成人員傷亡的慘劇。1953年噴發奪走造成6死逾90傷、1958年奪走12條人命。1989年，阿蘇火山的火山活動，帶來大量火山灰、噴石，噴發持續了一年之久。
東京大學名譽教授藤井敏嗣分析拍攝到的影像，清楚可見火山碎屑流向下流動，火口附近大型噴石，這是一次噴發，隨後還可能會有同樣的爆發性噴發。
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