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日本熊本阿蘇火山噴發 驚人濃煙直衝3500公尺高

記者蔡佩芳／台北報導
日本熊本縣知名阿蘇火山今早噴發，噴煙一度衝破3500公尺，火山碎屑流從火山口往外延伸至少1公里。
日本熊本縣知名阿蘇火山今早噴發，噴煙一度衝破3500公尺，火山碎屑流從火山口往外延伸至少1公里。

日本熊本縣知名阿蘇火山今早噴發，噴煙一度衝破3500公尺，火山碎屑流從火山口往外延伸至少1公里。氣象廳將「噴火警戒」提升到三級，火口方圓2公里範圍內，都可能受到大噴石、火山碎屑流影響，呼籲民眾注意火山活動與自身安全。

雖然目前尚未傳出人員傷亡的資訊，但總理大臣官邸的危機管理中心已為此開設情報連絡室，蒐集情資，加強警戒。

NHK等報導，氣象廳在日本時間上午11時43分發布「噴火速報」，並在11時48分將警戒等級提升到三級，進行入山管制。範圍包括阿蘇是、南阿蘇村等。此外，迎風側除了火山灰，小火山噴石都可能被吹到遠處，還需要留意火山氣體的影響，呼籲附近地區民眾注意。

NHK指出，10月13日就偵測到阿蘇山有火山活動，地底熱水與岩漿流動帶來的震動逐漸增加；14日開始出現噴石與噴火狀況，火山活動增強，並在今天發生大規模的火山噴發

阿蘇山高1592公尺，是日本知名的活火山，過去就有多次火山爆發紀錄，也曾經發生過火山噴石造成人員傷亡的慘劇。1953年噴發奪走造成6死逾90傷、1958年奪走12條人命。1989年，阿蘇火山的火山活動，帶來大量火山灰、噴石，噴發持續了一年之久。

東京大學名譽教授藤井敏嗣分析拍攝到的影像，清楚可見火山碎屑流向下流動，火口附近大型噴石，這是一次噴發，隨後還可能會有同樣的爆發性噴發。

日本 火山噴發 東京

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