禍從天降？飛機無預警傾瀉排泄物 英男慘遭「淋滿頭」

英國一名男子近期來到自家花園時，沒想到「禍從天降」、一架經過的飛機竟傾瀉大量排泄物，該男子全身和整個花園「無一倖免」。（取材自推特）

英國 一名男子近期來到自家花園時，沒想到「禍從天降」、一架經過的飛機竟傾瀉大量排泄物，該男子全身和整個花園「無一倖免」。

每日郵報報導，該男子住在溫莎城堡附近，從天而降的排泄物不僅「覆蓋」該男子全身，還一併充滿他的整個花園。議員戴維斯（Karen Davies）表示對這一事件感到「震驚」，並指出「我知道每年都會發生許多事故，因為飛機上的污水被凍結，但這次沒有完全凍結，該男子的整個花園都以一種非常令人不快的方式被灑滿排泄物，甚至當時他人也在花園裡，真是太可怕了，希望我們的任何居民都不會再發生這種情況」。

通常飛機上的廁所會將排泄物儲存在特殊的水箱中，一旦飛機降落，這些水箱通常會被專門的水肥車處理掉，在極少數情況下，排泄物確實會從飛機中洩漏，不過由於航行高度冰冷的溫度，它通常會凍結。然而，如果飛行高度低於6000英尺（約1.82公里），會有跟著陸和起飛時一樣「氣壓降低」的情形，可能導致東西從低空通風口洩露。

曾在機場工作 長達40年的議員帕克斯頓（Geoff Paxton）稱這一事件「非常罕見」，而且已經很久沒有這類事件發生，他指出「我們過去常常在抵達時遇到冷凍人類排泄物和消毒劑的問題，但那是因為機上廁所過去常常漏水」，並接著解釋說「現代飛機上的真空廁所要安全得多」。

議員戴維斯並未透露這家航空公司的名字，還補充說「受害居民有聯繫航空公司，對方否認其飛機在該地區」，不過後來通過路線跟蹤應用程式識別飛機時仍確認是該公司的飛機所致。