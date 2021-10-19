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影／「珍妮」從太平洋海底拉出9千公斤垃圾 畫面超驚人

編譯中心／綜合報導

荷蘭非營利組織The Ocean Cleanup日前推出新設備，從太平洋蒐集近2萬磅（約9千公斤）垃圾。消息釋出讓網友開心高呼：「人類又能多活2萬年了」。

The Ocean Cleanup 27歲的創辦人斯拉特（Boyan Slat）18歲就立志清除海洋裡的塑料，他希望在2040年清除9成的漂浮海洋塑料，但現階段目標看似遙不可及。

Ocean Cleanup 2018年首次使用塑料清除裝置，但機器在水中故障。2019年發布的機型蒐集塑料的效能提升，但Ocean Cleanup預估要數百個設備才能清潔世界海洋。科學家和工程師開始質疑Ocean Cleanup能否籌到數千萬美元資金。

The Ocean Cleanup新機器從太平洋拉出9000公斤垃圾。（取材自推...
The Ocean Cleanup新機器從太平洋拉出9000公斤垃圾。（取材自推特）

今年8月初，Ocean Cleanup在夏威夷加州間的太平洋垃圾帶（Great Pacific garbage patch，該垃圾帶有全球最多海洋塑料堆積物，超過1.8萬億塊）發射了暱稱為「珍妮」（Jenny）的新機型，運用巨大手臂蒐集垃圾倒入漏斗形網裡，8日從海中拖出2萬磅（約9千公斤）垃圾，斯拉特興奮表示：「我的老天，成功了」。

目前Ocean Cleanup回收這些塑料製成200美元一副的太陽鏡，並將收益投入清理工作。該組織希望未來與更多品牌合作，生產更多再製品。

斯拉特透露1個「珍妮」能蒐集10000到15000公斤塑料，預估需要10個「珍妮」才能在5年內清理一半的50%的太平洋垃圾帶。

研究人員預估每年約有1100萬噸塑料倒進海洋中。2040年這一數字可能會上升到2900萬噸。而10台「珍妮」每年僅能蒐集15000到20000公噸垃圾。且拉動「珍妮」的船需要燃料，蒐集垃圾過程也存在環境成本。

但斯拉特樂觀指出：「的確有很多問題尚待解決，不過能肯定的是，現在真的有設備『可以』清除海中垃圾」。

加州 夏威夷 工作

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