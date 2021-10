影／「珍妮」從太平洋海底拉出9千公斤垃圾 畫面超驚人

荷蘭非營利組織The Ocean Cleanup日前推出新設備,從太平洋蒐集近2萬磅(約9千公斤)垃圾。消息釋出讓網友開心高呼:「人類又能多活2萬年了」。

The Ocean Cleanup 27歲的創辦人斯拉特(Boyan Slat)18歲就立志清除海洋裡的塑料,他希望在2040年清除9成的漂浮海洋塑料,但現階段目標看似遙不可及。

Ocean Cleanup 2018年首次使用塑料清除裝置,但機器在水中故障。2019年發布的機型蒐集塑料的效能提升,但Ocean Cleanup預估要數百個設備才能清潔世界海洋。科學家和工程師開始質疑Ocean Cleanup能否籌到數千萬美元資金。

The Ocean Cleanup新機器從太平洋拉出9000公斤垃圾。(取材自推特)

今年8月初,Ocean Cleanup在夏威夷 及加州 間的太平洋垃圾帶(Great Pacific garbage patch,該垃圾帶有全球最多海洋塑料堆積物,超過1.8萬億塊)發射了暱稱為「珍妮」(Jenny)的新機型,運用巨大手臂蒐集垃圾倒入漏斗形網裡,8日從海中拖出2萬磅(約9千公斤)垃圾,斯拉特興奮表示:「我的老天,成功了」。

目前Ocean Cleanup回收這些塑料製成200美元一副的太陽鏡,並將收益投入清理工作 。該組織希望未來與更多品牌合作,生產更多再製品。

斯拉特透露1個「珍妮」能蒐集10000到15000公斤塑料,預估需要10個「珍妮」才能在5年內清理一半的50%的太平洋垃圾帶。

研究人員預估每年約有1100萬噸塑料倒進海洋中。2040年這一數字可能會上升到2900萬噸。而10台「珍妮」每年僅能蒐集15000到20000公噸垃圾。且拉動「珍妮」的船需要燃料,蒐集垃圾過程也存在環境成本。

但斯拉特樂觀指出:「的確有很多問題尚待解決,不過能肯定的是,現在真的有設備『可以』清除海中垃圾」。

October 8th, 2021: the final test extraction of System 002, and the moment we knew that cleaning the Great Pacific Garbage Patch is possible. pic.twitter.com/79e1SiNz4h