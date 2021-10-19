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影／「短腿集團」2狗1貓散步 貓加速狂奔害柯基跟不上

編譯中心／綜合報導
兩狗一貓散步，狗狗逐漸跟不上貓的腳步。(取自推特)
兩狗一貓散步，狗狗逐漸跟不上貓的腳步。(取自推特)

日本一名飼主帶家裡的「短腿集團」兩狗一貓散步影片引發熱議，2歲的曼赤肯貓「ととろ」小碎步前進，柯基兄妹「ちい」和「むう」原本還跟在旁邊，後來ととろ開始疾速奔跑，柯基們漸漸有點跟不上，也拔腿跑了起來，還一邊用疑惑求助的眼神看著飼主。

短短12秒的影片已有超過130萬的觀看數，網友表示：「ととろ一定把自己當成狗了」、「狗狗加油」、「這隻貓散步起來比狗還認真」。

飼主受訪時表示，是從去年夏天開始帶牠們一起散步，契機是發現ととろ會看著窗外叫，這行為和柯基想出去散步的動作一樣，於是萌生帶三隻貓狗一起散步的念頭。

飼主說，ととろ是因為看到蜻蜓和蝴蝶興致來了才會突然加速，平常散步大多是慢慢走。不過牠最近滿常加速的，大約每10分鐘會暴衝一次。三不五時的衝刺下，最先累的是柯基妹妹むう（3歲），再來是ととろ，柯基哥哥ちい（4歲）最精力旺盛，幾乎不會累。

飼主表示兩狗一貓的感情很好，平常都會一起吃睡和行動。除了散步，ととろ還有其他「犬化」的地方，像是以前都會跳躍到高處，最近不太上去了，反而會跟狗狗們一起睡在地上，也常常待在沙發上。

日本

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