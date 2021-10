影／洪水也擋不住愛情 印度新婚夫妻「坐鍋子」趕婚禮

印度 南部喀拉拉邦(Kerala)近日遭受豪雨破壞,不過一對夫妻為了兩人的婚禮「風雨無阻」、竟坐進一個大鍋子一路穿過被洪水 淹沒的城鎮街道,最終抵達寺廟順利完婚。

衛報報導,社群媒體 上的影片顯示,這對新婚夫妻擠在一個大鍋子內,另外還有2名男子和1名攝影師在一旁協助推動,讓兩人穿過一整條被洪水淹沒的街道。據當地新聞「PTI」報導,這對夫婦是從當地寺廟借來這個大鍋子,並強調這是短時間內的「唯一選擇」。

這場大雨造成的洪水和土石流已經導致至少27人死亡,但完全沒有動搖到這對新婚夫妻的決心,他們怎麼樣也不願延後婚禮,最後兩人安全抵達塔拉瓦迪(Thalavady)當地一座部分早被洪水淹沒的小寺廟,在那裡他們進行印度教婚禮傳統,如交換花環等。

新娘接受當地媒體採訪時表示「這一切變成一場我們從未想像過的婚禮」。

據報導,在過去四天裡這場豪雨造成嚴重的災害,就連橋梁和道路都被破壞,汽車和公車無一倖免地被洪水淹沒,幾所房屋被泥土和碎片沖走。目前印度已經派出陸海空三軍協助搜尋倖存者。

So this couple from Alappuzha district in Kerala used a large cooking vessel to wade through the flood water to get to their wedding venue. Even the wedding venue was flooded, but fortunately they managed to get married without missing the muhurtham time :) pic.twitter.com/mqldzgKIkd