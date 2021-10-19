影／洪水也擋不住愛情 印度新婚夫妻「坐鍋子」趕婚禮

印度南部喀拉拉邦近日遭受豪雨破壞，不過一對夫婦為了兩人的婚禮「風雨無阻」、竟坐進一個大鍋子一路穿過被洪水淹沒的城鎮街道，最終抵達寺廟順利完婚。（截圖自推特）

印度 南部喀拉拉邦（Kerala）近日遭受豪雨破壞，不過一對夫妻為了兩人的婚禮「風雨無阻」、竟坐進一個大鍋子一路穿過被洪水 淹沒的城鎮街道，最終抵達寺廟順利完婚。

衛報報導，社群媒體 上的影片顯示，這對新婚夫妻擠在一個大鍋子內，另外還有2名男子和1名攝影師在一旁協助推動，讓兩人穿過一整條被洪水淹沒的街道。據當地新聞「PTI」報導，這對夫婦是從當地寺廟借來這個大鍋子，並強調這是短時間內的「唯一選擇」。

這場大雨造成的洪水和土石流已經導致至少27人死亡，但完全沒有動搖到這對新婚夫妻的決心，他們怎麼樣也不願延後婚禮，最後兩人安全抵達塔拉瓦迪（Thalavady）當地一座部分早被洪水淹沒的小寺廟，在那裡他們進行印度教婚禮傳統，如交換花環等。

新娘接受當地媒體採訪時表示「這一切變成一場我們從未想像過的婚禮」。

據報導，在過去四天裡這場豪雨造成嚴重的災害，就連橋梁和道路都被破壞，汽車和公車無一倖免地被洪水淹沒，幾所房屋被泥土和碎片沖走。目前印度已經派出陸海空三軍協助搜尋倖存者。