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新婚夫「好傻好天真」繳了5個月房租才知房東是老婆

編譯中心／綜合報導
一位人夫租屋繳了五個月的房租後，才發現房東竟是自己的老婆，等於每月自己奉上零用金給老婆，令他哭笑不得。（示意圖／取材自pixabay）
一位人夫租屋繳了五個月的房租後，才發現房東竟是自己的老婆，等於每月自己奉上零用金給老婆，令他哭笑不得。（示意圖／取材自pixabay）

租屋每月繳房租給房東，竟變成老婆的私房錢？一名新婚的人夫在婚後租了一間房子，與妻子兩人展開新生活，在繳了五個月的房租後才發現，房東竟然是自己的老婆，等於每月送「零用錢」給老婆，令他覺得自己好傻好天真。

星洲網報導，馬來西亞一名男子日前在TikTok上傳一段影片表示，自己計畫在結婚後要搬出去住，就租了一間公寓與新婚的妻子展開新生活，租屋增加開銷，所以也對財務及每月生活開銷做了規畫。

這位人夫說，「五個月後，我才知道，我們租下的房子原本就她自己的房子」，意味著人夫五個月來所繳的房租，都變成了妻子的「零用錢」，還是自己乖乖雙手奉上的，還在影片結尾放上了哭笑不得的表情，自認真的是好傻好天真。

影片曝光後，吸引超過76萬人按讚，笑言「女孩們，先買房吧」、「老婆很聰明，懂得做生意」、「存下來的錢可以買第二間房子」、「婚後丈夫若不肯繳房租，就對他說『寶貝，租金你還沒給，你睡房門前』；但也有人持不同意見，「是我的話，直接離婚，因為感覺被騙了」、認為夫妻間「應該要誠實」。

@aqim03

Kene game..!!! 😅😅😅 #fyp #foryou #viral

♬ suara asli - 𝙎𝙞𝙡𝙖𝙗𝙖𝙣 - 𝐏𝐚𝐰𝐚𝐧𝐠•𝐔𝐋𝐎𝐊™

房東 租金 TikTok

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