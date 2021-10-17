不介意男友矮17公分 她第一眼被電到：我要這個人

美國21歲女子比男友身高多17公分。（取材自推特）

美國 21歲女子瑪絲（Allie Marsh）比男友埃爾南德斯（Gustavo Hernandez）的身高多17公分，日前她回擊酸民對他們身高差的批評，直指：「身高從來不是我選男人的重點！」

身高175公分的瑪絲說，她在見到158公分的埃爾南德斯本人前，已經知道他的身高。她起先是埃爾南德斯所屬樂團的歌迷，第一次看到埃爾南德斯的照片時就覺得「我想要這個人」，且越了解他就越深受吸引。

瑪絲目前跟埃爾南德斯維持遠距離戀愛，很少出現在公共場合，不必忍受人們當面批評他們的身高差，但網上仍有不少酸民攻擊他們。

瑪絲認為身高是一段感情中最不重要的元素，身高差從沒阻撓她跟埃爾南德斯的愛，且她前任男友也比她矮了8公分。她強調：「我只在乎我與對方擁有健康、幸福的關係，攜手走向未來。」

瑪絲慶幸身邊有一群支持他們這段關係的朋友，所以自己從不孤單。而埃爾南德斯則已經習慣眾人對他身高的負面評論，酸言酸語傷害不了他。