不介意男友矮17公分 她第一眼被電到：我要這個人

美國 21歲女子瑪絲(Allie Marsh)比男友埃爾南德斯(Gustavo Hernandez)的身高多17公分,日前她回擊酸民對他們身高差的批評,直指:「身高從來不是我選男人的重點!」

身高175公分的瑪絲說,她在見到158公分的埃爾南德斯本人前,已經知道他的身高。她起先是埃爾南德斯所屬樂團的歌迷,第一次看到埃爾南德斯的照片時就覺得「我想要這個人」,且越了解他就越深受吸引。

瑪絲目前跟埃爾南德斯維持遠距離戀愛,很少出現在公共場合,不必忍受人們當面批評他們的身高差,但網上仍有不少酸民攻擊他們。

瑪絲認為身高是一段感情中最不重要的元素,身高差從沒阻撓她跟埃爾南德斯的愛,且她前任男友也比她矮了8公分。她強調:「我只在乎我與對方擁有健康、幸福的關係,攜手走向未來。」

瑪絲慶幸身邊有一群支持他們這段關係的朋友,所以自己從不孤單。而埃爾南德斯則已經習慣眾人對他身高的負面評論,酸言酸語傷害不了他。

