我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FDA通過嬌生應打第2劑 佛奇：完成接種家庭可正常過節日

兩岸關係大調查／47%認為改善兩岸 先於強化台美

數百名「全裸模特」齊聚死海 藝術作品以聖經為靈感

編譯張君堯／即時報導
圖尼克將約200名裸體模特兒們安排在石質的棕色山丘上，並俯瞰碧綠的水面，其中有男有女、有瘦有胖，圖尼克表示自己選用白色彩繪，是以聖經故事中「羅德的妻子」（Lot's wife）為靈感，故事中她變成了一根鹽柱。（路透）
圖尼克將約200名裸體模特兒們安排在石質的棕色山丘上，並俯瞰碧綠的水面，其中有男有女、有瘦有胖，圖尼克表示自己選用白色彩繪，是以聖經故事中「羅德的妻子」（Lot's wife）為靈感，故事中她變成了一根鹽柱。（路透）

數百名全裸、塗著白色彩繪的模特兒17日走過以色列南部死海附近一片荒涼的沙漠，這迥異的畫面是美國藝術家圖尼克（Spencer Tunick）最新攝影作品的一部分。

法新社報導，這是現年54歲的圖尼克第3次通過裸體模特兒計畫來拍攝「正在縮小的死海」，曾在世界各地進行過數十場大型裸體拍攝的圖尼克表示「對我來說，身體代表著美麗、生命和愛」。

這場攝影企畫中，圖尼克將約200名裸體模特兒們安排在石質的棕色山丘上，並俯瞰碧綠的水面，其中有男有女、有瘦有胖，圖尼克表示自己選用白色彩繪，是以聖經故事中「羅德的妻子」（Lot's wife）為靈感，故事中她變成了一根鹽柱。

數百名全裸、塗著白色彩繪的模特兒17日走過以色列南部死海附近一片荒涼的沙漠，這迥...
數百名全裸、塗著白色彩繪的模特兒17日走過以色列南部死海附近一片荒涼的沙漠，這迥異的畫面是美國藝術家圖尼克最新攝影作品的一部分。（Getty Images）

其中一名參與拍攝的模特兒是26歲的博士生克萊曼（Anna Kleiman）透露，自己參加拍攝是為了提高人們對環境危機的認識，並稱「一旦你脫掉衣服，感覺真的很自然，你會有點不想穿回衣服，我覺得我們只在岩石上掙扎了一下」。

早在10年前，圖尼克就來到死海沿岸並拍攝了1000多名裸體模特兒，從那時開始死海以每年約1公尺的速度縮小，只因以色列和約旦已將大部分上游水用於農業和飲用水，而氣候變遷更加速礦物開採，使問題更加嚴重。5年後當圖尼克回來時，他首次拍攝時的地點的水面已經退去，只留下堅沙子和坑洞。

以色列旅遊局是此次圖尼克拍攝的資金贊助方，阿拉德（Arad）市長本哈莫（Nisan Ben Hamo）認為這個計畫是對阿拉德「作為一個自由城市」的肯定，並希望這次拍攝可以吸引更多遊客，有助於為一個關於死海的新博物館籌集資金，不過以色列部分保守派領導人反對圖尼克的拍攝，甚至要求撤回對「大規模放蕩事件」的贊助。

以色列 攝影 美國

上一則

影／他倒車失誤急衝而來 勇媽「反應神速」救下孩子

下一則

蘋果發表會18日登場 MacBook Pro升級版傳「有瀏海」

延伸閱讀

NBA／厄文拒打疫苗 想做弱勢「傳聲筒」不惜被籃網禁賽

NBA／厄文拒打疫苗 想做弱勢「傳聲筒」不惜被籃網禁賽
NBA／羅斯求婚成功 八卦媒體爆未婚妻已經懷孕啦

NBA／羅斯求婚成功 八卦媒體爆未婚妻已經懷孕啦
NBA／厄文拒接種變兼職球員？ 杜蘭特、哈登出面解決

NBA／厄文拒接種變兼職球員？ 杜蘭特、哈登出面解決
NBA／厄文不打疫苗 主場每缺席1場 扣薪38萬元

NBA／厄文不打疫苗 主場每缺席1場 扣薪38萬元

熱門新聞

名貴魚種紅龍。(示意圖／ingimage)

影／夫不清魚缸 妻油炸「名貴紅龍」他傻見寵物躺盤中

2021-10-11 02:58
諾基亞推出新款「磚頭手機」，懷舊意味濃。(諾基亞提供)

快看世界／諾基亞推出新「磚頭手機」 充電1次用3周

2021-10-15 15:46
男子卡羅爾將2002年中獎的3.7億獎金全花光，近日傳出好消息，他的前妻原諒他了，決定跟他再婚。（取材自推特）

中了千萬樂透「床戰4千女」他行為脫序十年最終破產

2021-10-14 22:45
Prada在上海開了菜市場，消費者絡繹不絕。（取材自澎湃新闻）

上海Prada驚現「菜媛」拍完照轉身就把芹菜扔進垃圾桶

2021-10-12 00:24
澳洲新南威爾斯省一名24歲女子蒂伊．巴爾雷特回憶自己16歲時，每月生理期都要用雙份的衛生棉條，接受診斷才發現自己患有「陰道隔」將她的陰道一分為二。路透

以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁

2021-10-14 05:54
醫師曝一半男性生殖器斷裂案例都起因於「反女牛仔式」性愛姿勢。（截圖自tiktok）

影／這性愛姿勢最危險 醫曝一半男生殖器斷裂都因為它

2021-10-13 03:27

超人氣

更多 >
廚房凶器？這副「熊爪」幫忙 烹煮這些料理輕鬆又衛生

廚房凶器？這副「熊爪」幫忙 烹煮這些料理輕鬆又衛生
不工作能過活嗎？靠社安金、退休金過日子 反而更省

不工作能過活嗎？靠社安金、退休金過日子 反而更省
封面故事／好市多便宜多 迎合中國胃 挑戰華人超市

封面故事／好市多便宜多 迎合中國胃 挑戰華人超市

比爾蓋茲紐約嫁女兒 離婚後首度與梅琳達同框

比爾蓋茲紐約嫁女兒 離婚後首度與梅琳達同框
柯林頓由喜萊莉陪伴步行出院 將返紐約家中療養

柯林頓由喜萊莉陪伴步行出院 將返紐約家中療養