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嫌銀行服務差 上海網紅怒取500萬現金開勞斯萊斯載走

中國新聞組／北京17日電
上海網紅不滿銀行服務態度差，怒領3皮箱現鈔開勞斯萊斯載走。（取材自微博）
上海網紅不滿銀行服務態度差，怒領3皮箱現鈔開勞斯萊斯載走。（取材自微博）

一位互聯網博主近日爆料稱，上海銀行虹梅支行服務態度差，怒氣之下從銀行一口氣取了500萬元人民幣（約77萬美元）鈔票，兩名工作人員清點了2個小時。最後，該博主帶著幾大箱現金，開著勞斯萊斯離開。

微博大V「日娃」擁有170萬粉絲，他發文稱，去了一趟上海銀行虹梅支行，稱這是他有史以來見過服務態度意識最差的銀行，從接電話的到保安到職員全都是一副你欠他的樣子，知道的是他們來上班，不知道還以為上墳的，說話也沒有任何禮貌可言。

他稱自己雖然不是什麼頂級富豪，但也放了幾千萬，近一年這家銀行流水接近4億，基於這種態度我只能把錢全部取走，放到別的銀行。

該事件發生後，上海銀行衝上了微博熱搜榜，引發網友熱議。

上海網紅不滿銀行服務態度差，怒領3皮箱現鈔開勞斯萊斯載走。（取材自微博）
上海網紅不滿銀行服務態度差，怒領3皮箱現鈔開勞斯萊斯載走。（取材自微博）

隨後日娃微博表示，「你一旦對我不禮貌不客氣，我必然不會慣著你。因為我簽的一個協議留的銀行卡是上海銀行這個卡，剩餘的幾千萬還在路上，會在一兩個月能結清打給我。到時候我會轉走銷戶，就這樣了。」

對此，上海銀行工作人員稱，的確有這樣的事情發生，但也是個別現象。具體情況不是很清楚，已反饋專員跟進處理。

有網友質疑日娃疫情期間去網點不願意戴口罩，其本人否認。

上海網紅發長文控訴銀行服務態度差。（取材自微博）
上海網紅發長文控訴銀行服務態度差。（取材自微博）

微博 工作 疫情

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