吃飯掉飯粒、講話大舌頭 年過40歲小心口腔衰老

口腔保健專家提醒，40歲後口腔功能下降，若咀嚼、發音與唾液分泌有異狀是健康警訊，進而影響身心健康。（本報資料照片）

吃飯掉飯粒、講話大舌頭、口乾口臭變嚴重，小心「口腔衰老」上身。口腔保健專家提醒，40歲後口腔功能下降，若咀嚼、發音與唾液分泌有異狀是健康警訊，進而影響身心健康。

台北醫學大學與日本 廣島大學口腔保健醫學科今天共同舉辦國際高齡口腔照護AR/VR 工作坊，邀請日本口腔保健專家內藤真理子介紹口腔衰老症，與日本的預防介入措施。

依台灣 衛生福利部國民健康署統計，65歲長者平均每10人就有1人患有輕度以上吞嚥障礙。台北醫學大學口腔衛生學系主任周幸華指出，40歲以上口腔功能開始下降，口腔弱化都是從容易被忽略的小問題開始。

內藤真理子提到，日本有「口腔衰老」概念，是介於口腔健康與需要照顧的中間地帶，若早期介入復健訓練，可以從衰老狀態恢復；反之若長期忽視，可能造成多面向影響，如影響社交、心理與生理健康。

口腔衰老分為4階段，內藤真理子說，首先是對口腔健康認知降低、出現牙周病、掉牙等；之後口腔功能出現小問題，如講話發音不清、進食容易嗆咳或掉飯粒、較難咀嚼堅硬食物等。

內藤真理子強調，此階段不少人可能自認年齡不小，既然難咀嚼食物，不如選擇吃偏軟的食物，甚至覺得對消化較好，殊不知此舉反而會造成口腔功能更加降低。

周幸華也提到，唾液分泌少也是口腔衰老警訊，經常口渴或口乾舌燥，以及口臭變嚴重，也是口腔衰老警訊。

而口腔的小問題，下個階段可能演變成明顯的口腔功能低下，出現咬合不足、舌頭不靈活，也因此影響營養攝取，甚至影響社交活動；最後階段可能演變成需要照護的咀嚼吞嚥障礙，甚至失能、吸入性肺炎都可能與口腔問題相關。

「不要自認自己老了。」周幸華說，口腔衰老可以透過早期介入改善，設法避免惡化。首先，飲食可多吃原型食物，少吃精緻加工或太軟的食物，平時更要注意口腔清潔，定期看牙醫檢查是否有蛀牙或牙周病；或者也可上網看健口操影片，訓練口腔肌肉與舌頭靈活度。

為加強口腔衛生訓練，台北醫學大學口腔醫學院院長鄭信忠說，院內建置完整的AR與VR教室，訓練學生照顧民眾刷牙、避免嗆咳等技能；另預計明年初將在醫院掛牌成立口腔健康管理專科，提供民眾諮詢口腔健康問題。