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跳入暗黑界人生大翻轉！單親媽賣「性感噴血照」一年狂削百萬

聯合新聞網 / 綜合報導
29歲的艾娃從去年開始在成人平台販售性感照，沒想到一年下來竟狂賺100萬英鎊。取材自推特
29歲的艾娃從去年開始在成人平台販售性感照，沒想到一年下來竟狂賺100萬英鎊。取材自推特

為了一家生計，她下海拍攝「火辣噴血照」竟成大富翁！英國一名單親媽媽為了照顧年僅5歲的女兒，毅然決然投入「暗黑界」，於去年開始在成人平台上販售性感照，沒想到一年下來竟狂賺100萬英鎊（約137.1萬美元），不僅改善了母女倆的生活，更成功買下一棟新房子。

根據《太陽報》報導，29歲的艾娃（Ava Grace）獨自撫養年幼的5歲女兒。她回憶過往的人生，自己從16歲開始便無家可歸，她從出生起就沒見過父親，母親也離開她到別的國家工作，身邊更沒有其他能依靠的兄弟姊妹或親戚，生活全由自己一個人打拚，更曾在水深火熱的環境中擔任園藝師，日子相當難熬。

然而，投身「暗黑界」卻翻轉了艾娃的人生，她在去年登入成人網站平台，公開販售性感火辣的照片或影片，沒想到立刻吸引一票粉絲大力支持，讓她在短短一年的時間就賺進100萬英鎊。艾娃表示，拍攝性感照片的工作並不容易，她一天有將近18個小時都在工作，艾娃會仔細的思考顧客的需求，並從中發想新創意，讓拍攝的作品保持新鮮感，進而留住粉絲們的心。

儘管這份「賣身」工作備受壓力，艾娃卻毫不後悔，她認為提升自己與女兒的生活品質是第一要件，且這份工作確實改變了她的人生。艾娃提到，她最近才花了25萬英鎊（約34.2萬美元）買下了一棟新房，更有錢去度假旅行，這些都是以前的她不曾想像過的。她也以親身經歷鼓勵其他人，「無論生活多艱難，都千萬不要放棄，只要你夠努力，一定可以有所成就的」。

29歲的艾娃從去年開始在成人平台販售性感照，沒想到一年下來竟狂賺100萬英鎊。取...
29歲的艾娃從去年開始在成人平台販售性感照，沒想到一年下來竟狂賺100萬英鎊。取材自推特

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