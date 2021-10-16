亞洲花滑公開賽 日本包男女單人冠軍 中國拿雙人金牌

亞洲花樣滑冰公開賽15日在北京結束，日本選手三原舞依（中）獲得女單冠軍。（Getty Images）

「相約北京 」亞洲花樣滑冰公開賽15日在北京結束了全部四個小項競賽部分爭奪，日本 選手鍵山優真、三原舞依分別獲得男單、女單冠軍，平昌冬奧會雙人滑亞軍、中國 組合隋文靜/韓聰以223.48分奪冠，完成奧運賽季首秀。

作為北京冬奧會的國際測試賽，本次亞洲花樣滑冰公開賽共有來自9個國家和地區的30餘名運動員參賽，國際選手參加男子單人滑、女子單人滑項目比拼。

男單比賽中，日本選手鍵山優真儘管在自由滑中多次出現落冰瑕疵，但仍憑藉四個四周跳的技術難度拿到了179.98的高分，以總分277.78奪冠。鍵山優真年僅18歲，曾獲得過世錦賽亞軍，在明年的北京冬奧會上極具競爭力。

亞洲花樣滑冰公開賽15日在北京結束，日本選手鍵山優真（中）獲得男單冠軍。（Getty Images）

亞洲花樣滑冰公開賽15日在北京結束，日本選手鍵山優真獲得男單冠軍。（新華社）

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另外一名日本小將、年僅17歲的佐藤駿以自由滑165.39、總分256.16摘得銀牌。中國男單頭號選手金博洋以自由滑139.07、總分224.09位列第三。金博洋此前曾因闌尾炎住院治療，他坦言目前狀態未能恢復到最佳。

女子單人滑冠亞軍同樣被日本選手包攬。三原舞依傷癒復出後，憑藉自由滑出色發揮，以總分203.58分獲得金牌；短節目排名第一的阪本花織，在自由滑中多次出現跳躍失誤，以1.3分之差屈居亞軍。第三名由中國香港年輕選手蘇怡獲得，總分為155.65分。中國選手朱易和金恒鑫分列第7和第9名。

亞洲花樣滑冰公開賽15日在北京結束，日本選手三原舞依獲得女單冠軍。（新華社）

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雙人滑和冰舞項目均由中國運動員參賽。中國雙人滑領軍人物隋文靜/韓聰具備衝擊北京冬奧會金牌的實力，他們在奧運賽季重新啟用2016-2017賽季曲目《憂愁河上的金橋》，這也是他們當年首次登上世錦賽冠軍領獎台時所用的曲目。

亞洲花樣滑冰公開賽15日在北京結束，平昌冬奧會雙人滑亞軍、中國組合隋文靜/韓聰以223.48分奪冠，完成奧運賽季首秀。（美聯社）

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自由滑比賽中，除了在後內點冰三周單跳和內點三周拋跳上出現落冰瑕疵外，其餘動作流利順暢，以總分223.48分奪冠。隋文靜賽後表示，第一場比賽有些過於興奮，比完短節目後體能略微下降，整體上還沒有發揮出最好水平。對於新賽季的目標，隋文靜直言，希望在家門口的冬奧會上能昇國旗、奏國歌。

另一對中國雙人滑主力彭程/金楊奧運賽季自由滑曲目是根據電影「夜宴」配樂全新編排，整套節目完成度較好，以自由滑130.27、總分196.68獲得銀牌。冰舞項目中，中國隊頭號組合王詩玥/柳鑫宇獲得冠軍。

中國國家花樣滑冰隊總教練趙宏博表示，通過這次比賽，主要檢閱了隊伍前一段訓練的成果。「可能會有一些小的動作級別不到，還是比較正常的，接下來要做的是摳細節、找問題，以問題為導向進行最後衝刺階段的備戰。」