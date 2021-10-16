陸劇驚見「男友緊抱陌生女」 女網紅經歷笑翻網友

Rianne發現自己與男友的合照竟被換成劇中女主角的臉。（取材自Instagram）

看偶像劇卻意外發現男友身影，還成為了女主角的另一半？荷蘭一位百萬網紅Rianne Meijer日前發現，她與男友的生活照竟然遭中國 偶像劇劇組冒用還「換頭」，讓她忍不住驚呼「那個女人是誰啊？」

綜合媒體報導，Rianne在Instagram擁有154萬粉絲的時尚部落客，除了會分享各種穿搭美照外，平時也常曬出與男友放閃的恩愛畫面，羨煞不少網友，未料卻引來7000多公里外的中國劇組的注意。

香港 01報導，Rianne日前在IG上PO出一段影片，先是展示了前陣子與男友的貼臉合照，隨後表示竟然在陸劇「薄荷之夏」中發現男友的身影。只見劇中的櫃子上擺了一張男友和一名陌生中國女子的合照，兩人緊緊相擁笑得非常燦爛，讓她超級傻眼驚呼「她是誰啊？」

Rianne經常在社群平台分享。（取材自Instagram） Rianne發現自己與男友的合照竟被換成劇中女主角的臉。（取材自Instagram）

Rianne說，她日前收到網友私信的一段影片，發現她和男友的合照竟然被「薄荷之夏」的劇組拿去盜用，並用換臉技術，把她的臉調換成劇中女演員的臉。

由於這經歷實在太離奇，Rianne專程拍片與網民分享，令網民笑翻，「趕緊給我們看你男朋友的反應」、「他們是在網上隨便撿了張照片嗎」、「找個真人合影也不用多少錢吧」、「劇組：沒有人會發現 ... 但是她發現了！」甚至有人認為這屬未經允許下的非法盜照，可以起訴劇組。

Rianne透露，劇組已經給她發來了道歉，「這件事也讓我們大笑了一頓」，還自嘲了幾句：「他倆還挺配的…我不知道！這很搞笑。」、「這值得一篇貼文，我愛網路！」