馬祖現綠色極光？華郵曝案情不單純：台版「魷魚遊戲」

台灣 離島馬祖近期常出現如「綠色極光」的天空奇景,不過華盛頓郵報指出,這片景象其實是大量中國 漁船包圍著島嶼,當地像是上演著「台灣版的魷魚遊戲」,美國 智庫「2049計劃室」資深主任易思安(Ian Easton)也在推特說明,認為背後內情不單純。

根據「華盛頓郵報」報導,台灣馬祖近期每到黃昏時分,就會出現一道道的綠光逐漸充滿著天空,這是中國漁船吸引魷魚的燈引發,當地居民感到被包圍著的不安感,過去四個月裡,幾乎每晚有數百艘的中國魷魚船在馬祖附近海域航行,靠近被稱為中線的無形邊界,這是台灣與中國之間非官方的緩衝區。

馬祖近期常出現「綠色天空」,當地人會嘲諷為「綠色極光」,背後原因是中國捕魷魚船的綠燈。(取材自臉書)

魷魚船隊安裝了綠色的LED燈,這些燈光威脅著旅遊業及海洋生物,也代表著中國對台灣出現了新的侵犯方式,當地人也將中國魷魚船諷刺成「馬祖綠色極光」,是緊張局勢的表現。連江縣政府漁牧科長賴文啟說,過去只有一兩個點是綠色,過去兩年數量激增,今年最為嚴重。

美國智庫「2049計劃室」資深主任易思安(Ian Easton)也根據該篇報導於推特指出,台灣海峽中線北端有大型且不尋常的活動,地圖中顯示1000艘漁船可能是中國民兵船隻,有可能是在釣魚,也可能是正進行「入侵練習」。

