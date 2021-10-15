馬祖現綠色極光？華郵曝案情不單純：台版「魷魚遊戲」

馬祖近期常出現「綠色天空」，當地人會嘲諷為「綠色極光」，背後原因是中國捕魷魚船的綠燈。（取材自臉書）

台灣 離島馬祖近期常出現如「綠色極光」的天空奇景，不過華盛頓郵報指出，這片景象其實是大量中國 漁船包圍著島嶼，當地像是上演著「台灣版的魷魚遊戲」，美國 智庫「2049計劃室」資深主任易思安（Ian Easton）也在推特說明，認為背後內情不單純。

根據「華盛頓郵報」報導，台灣馬祖近期每到黃昏時分，就會出現一道道的綠光逐漸充滿著天空，這是中國漁船吸引魷魚的燈引發，當地居民感到被包圍著的不安感，過去四個月裡，幾乎每晚有數百艘的中國魷魚船在馬祖附近海域航行，靠近被稱為中線的無形邊界，這是台灣與中國之間非官方的緩衝區。

馬祖近期常出現「綠色天空」，當地人會嘲諷為「綠色極光」，背後原因是中國捕魷魚船的綠燈。（取材自臉書）

魷魚船隊安裝了綠色的LED燈，這些燈光威脅著旅遊業及海洋生物，也代表著中國對台灣出現了新的侵犯方式，當地人也將中國魷魚船諷刺成「馬祖綠色極光」，是緊張局勢的表現。連江縣政府漁牧科長賴文啟說，過去只有一兩個點是綠色，過去兩年數量激增，今年最為嚴重。

美國智庫「2049計劃室」資深主任易思安（Ian Easton）也根據該篇報導於推特指出，台灣海峽中線北端有大型且不尋常的活動，地圖中顯示1000艘漁船可能是中國民兵船隻，有可能是在釣魚，也可能是正進行「入侵練習」。