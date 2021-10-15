黛妃鍾愛的包款 梅根追隨她的品味拎著出訪紐約

梅根追隨了黛妃的品味，手提Lady D-Lite手袋出席紐約的活動。圖／取自DIOR官方微博

身為英國王室的逆媳，梅根 馬克爾（Meghan Markle）的一舉一動著實引人注目，日前她在生下二寶後首次出席公開場合，與哈利 王子到訪紐約參與Global Citizen Live活動時，手上提著Lady Dior系列的Lady D-Lite包款，展現貴氣，而Lady Dior系列也正是哈利的母親黛安娜王妃 （Lady Diana）最喜愛的包款之一，以當代術語來比喻，黛妃堪稱是Lady Dior的帶貨王。

哈利、梅根夫妻倆的女兒Lily（Lilibet Diana Mountbatten-Windsor的小名）於今年6月出生，梅根也在3個月後造訪紐約，參與多項公益活動，其中的2021 Global Citizen Live，是透過網路連線、全程直播24小時的公益活動，旨在團結世界力量戰勝貧困，哈利與梅根上台發表聯合演說，傳達對於COVID-19疫苗的平等需求。在DIOR官方微博的照片中，梅根身穿DIOR黑色30 Montaigne Bar Coat、搭配Lady D-Lite手袋，身上穿的是VALENTINO立體花卉裙裝、Gianvito Rossi高跟鞋，佩戴了Cartier的耳環、坦克表與Love手環，呈現王室兒媳的貴氣與尊榮。

義大利網紅Chiara Ferragni也多次詮釋Lady Dior系列包款。圖／取自IG

Lady Dior包款在1995年問世，同年法國總統夫人總統夫人貝爾納黛特·希拉克（Bernadette Chirac）贈與黛安娜王妃這款在當時名為Chou Chou（法文「親愛的」之意）的包款，受到黛安娜王妃的喜愛，隨後也成為她走訪各地的必備包款之一，更留下許多照片，成為無可取代的絕美身影，1996年，品牌為了向黛安娜王妃致意、也同時獲得她的同意，包款名稱變更為Lady Dior，開啟了它傳奇的扉頁，也成為許多名人的愛用包款，包括木村心美、網紅Chiara Ferragni，現任品牌創意總監Maria Grazia Chiuri在每季都會以Lady Dior為雛形打造新款，2022早春系列即出現新穎的藤編包，與長型輪廓的新款Lady Dior。