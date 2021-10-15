梅根明年可能回英國 雜誌爆料：如女王出巡 條件一大堆

梅根（左起）、哈利與女王已經超過一年以上沒這樣同場出現。（路透資料照片）

英國哈利 王子與妻子梅根 跟王室之間的恩怨，到現在還未能化解，使得兩人何時一起回到英國，備受各方矚目。今年哈利曾經返英出席祖父菲立普親王的喪禮，和為母親黛安娜的紀念雕像揭幕，梅根都沒有同行，各方推論以英國媒體和民眾對她的敵意，她應該也沒有想要再回去，就算她的小女兒莉利早先被傳會在英國採取王室受洗的儀式，因為媒體不斷砲轟這是她為了讓莉莉的名字能因此列入皇位繼承順位名單的手段，現在消息人士也透露她與哈利應該會在美國幫莉莉受洗。

梅根（左）與哈利在美國開心自在，要返回英國就顧慮一堆。（路透資料照片）

梅根對於英國王室而言，就是個燙手山芋。她在美國出生、長大，所以沒有英國大多數人從小被灌輸對於王室忠誠至上的觀念，一但認為不合理，就要想辦法爭取到底，偏偏王室內部就是充滿著各種不合理，也從來沒有要改變的可能，讓梅根和王室內部衝突不斷。

英國媒體大都不會與王室為敵，而哈利和梅根怎麼做都不對，名嘴、王室專家對他們的攻擊始終沒有停過，之前批梅根要帶莉莉回英國受洗是謀奪權位的心機手段，現在她極有可能讓莉莉改在美國受洗，他們又在詰問她何時才打算讓伊莉莎白二世女王親自見到曾孫女本人？梅根不想再回到這個充滿敵意的地方，也是人之常情。

不過「OK！」雜誌又有新的說法，稱梅根與哈利仍然有可能明年回英國一趟，但梅根可是把條件開在前頭，需要有專人全天候保護，豪華舒適的住宿，且任何公開活動以及行程掌握都要照她的意思，否則她寧可繼續留在美國，哈利則完全支持她。

乍看之下，梅根簡直自以為是女王，排場有夠大。但專門打臉八卦的網站表示，這些其實都不算不合理，即便是英國未來國王威廉王子，也會開出差不多的條件，且絕對沒有人敢質疑而會乖乖照辦，因此這又是媒體試圖抹黑梅根，真相究竟如何，外界也只能自己評斷了。