我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬州幸運兒 刮刮樂連中3次 狂撈10萬獎金

扁婿趙建銘內線交易纏訟16年 判3年8月定讞

惡搞外送員？女大生半夜叫了72包衛生紙

記者游振昇／台中報導
外送員抱怨晚上送貨72包衛生紙疑似被整，校方澄清「應是誤會」。(翻攝臉書社團外送員的奇聞怪事)
外送員抱怨晚上送貨72包衛生紙疑似被整，校方澄清「應是誤會」。(翻攝臉書社團外送員的奇聞怪事)

一名外送員在臉書說，台灣中部一所學校住宿女學生三更半夜叫72包衛生紙，送到場，女學生們在嬉笑，感覺被惡搞，還看到女學生的手機相機或錄影功能好像打開。

校方初步調查，4位同學於10月13日晚上11點55分到零時2分，至宿舍1樓大廳領取外送衛生紙約4到5條(每條20包)，宿舍輔導員查看詢問，為何這麼晚還有外送衛生紙的服務，同學答稱：「對啊！服務很好。」

校方指出，宿舍一般外送餐點的服務最晚規定於晚上12點前，學生當時取外送時間符合規定，由監視器看也沒有延誤交貨時間。外送員將衛生紙拆散，導致學生不好取貨抱貨時掉地上，學生笑是對自己掉東西避免尷尬的反應；校方表示，初步調查學生看到外送平台有這項服務，單純團購省運費，會教育學生非必要不要太晚叫外送，也應要有同理心。

外送員在臉書說，當天外送出發前怕整人的、所以先電話聯絡，電話那頭 旁邊就有嘻笑的聲音，就覺得怪怪，女學生接衛生紙後，衛生紙一直掉，她在撿衛生紙時候，外送員說發現女學生手上拿的手機是開啟相機的，不知道是錄影還是拍照；校方說明，女學生當時並沒有拍照或錄影，應是誤會。

手機 臉書 台灣

上一則

10月14日星座運勢 金牛未雨綢繆 雙魚富於創新

下一則

LV經典尖花綻放耳邊 「最時尚耳骨夾」跟包包絕配

延伸閱讀

台大電機女學生指控狼師 改口道歉承認自己造假

台大電機女學生指控狼師 改口道歉承認自己造假
台大電機系疑有狼師性侵女學生 校方已通報

台大電機系疑有狼師性侵女學生 校方已通報

麥當勞堆「滿滿餐點」沒人領 外送員怒：店家超龜速

麥當勞堆「滿滿餐點」沒人領 外送員怒：店家超龜速
遭控性侵女學生 張亞中：對手陣營惡質攻擊該收手了

遭控性侵女學生 張亞中：對手陣營惡質攻擊該收手了

熱門新聞

名貴魚種紅龍。(示意圖／ingimage)

影／夫不清魚缸 妻油炸「名貴紅龍」他傻見寵物躺盤中

2021-10-11 02:58
31歲戲劇課教師布特妮(右)與14歲少年多次車震被逮捕。（影片截圖）

鹹濕對話洩底…31歲「最佳女師」車震14歲少年 下場慘

2021-10-09 23:10
Prada在上海開了菜市場，消費者絡繹不絕。（取材自澎湃新闻）

上海Prada驚現「菜媛」拍完照轉身就把芹菜扔進垃圾桶

2021-10-12 00:24
醫師曝一半男性生殖器斷裂案例都起因於「反女牛仔式」性愛姿勢。（截圖自tiktok）

影／這性愛姿勢最危險 醫曝一半男生殖器斷裂都因為它

2021-10-13 03:27
FENDI攜手韓版《Elle》雜誌打造了全新#FendiPeekaboo影片，由品牌大使宋慧喬主演。（圖：FENDI提供）

宋慧喬美到像「跟空氣談戀愛」26秒時尚影片好優雅

2021-10-11 03:05
一名女子發現男友上網買女裝，以為是送給自己的禮物，一查之下，發現了讓她超絕望的真相。(取材自抖音)

瞄到男友上網買女裝 她坐等驚喜卻落空 一查收件人崩潰

2021-10-06 21:30

超人氣

更多 >
輝瑞與莫德納疫苗「關鍵原料」 竟來自日本老牌醬油廠

輝瑞與莫德納疫苗「關鍵原料」 竟來自日本老牌醬油廠
社安金明年1月起調升5.9% 創下近40年來最大幅度

社安金明年1月起調升5.9% 創下近40年來最大幅度
普亭：中國要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可

普亭：中國要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可
影／辣媽手機給女兒玩 誤觸直播 全裸洗香香被親友看光

影／辣媽手機給女兒玩 誤觸直播 全裸洗香香被親友看光
肌肉流失影響癌友存活期 營養師籲4招遠離肌少症

肌肉流失影響癌友存活期 營養師籲4招遠離肌少症