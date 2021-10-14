惡搞外送員？女大生半夜叫了72包衛生紙

外送員抱怨晚上送貨72包衛生紙疑似被整，校方澄清「應是誤會」。(翻攝臉書社團外送員的奇聞怪事)

一名外送員在臉書 說，台灣 中部一所學校住宿女學生三更半夜叫72包衛生紙，送到場，女學生們在嬉笑，感覺被惡搞，還看到女學生的手機 相機或錄影功能好像打開。

校方初步調查，4位同學於10月13日晚上11點55分到零時2分，至宿舍1樓大廳領取外送衛生紙約4到5條(每條20包)，宿舍輔導員查看詢問，為何這麼晚還有外送衛生紙的服務，同學答稱：「對啊！服務很好。」

校方指出，宿舍一般外送餐點的服務最晚規定於晚上12點前，學生當時取外送時間符合規定，由監視器看也沒有延誤交貨時間。外送員將衛生紙拆散，導致學生不好取貨抱貨時掉地上，學生笑是對自己掉東西避免尷尬的反應；校方表示，初步調查學生看到外送平台有這項服務，單純團購省運費，會教育學生非必要不要太晚叫外送，也應要有同理心。

外送員在臉書說，當天外送出發前怕整人的、所以先電話聯絡，電話那頭 旁邊就有嘻笑的聲音，就覺得怪怪，女學生接衛生紙後，衛生紙一直掉，她在撿衛生紙時候，外送員說發現女學生手上拿的手機是開啟相機的，不知道是錄影還是拍照；校方說明，女學生當時並沒有拍照或錄影，應是誤會。