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怕打針怎麼辦？荷蘭研發「泡泡槍」注射過程不到1毫秒

中央社／阿姆斯特丹13日綜合報導
民眾害怕打針的情況有望大大減少。 （路透）
民眾害怕打針的情況有望大大減少。 （路透）

荷蘭研究人員正在研發一種雷射技術，在不使用針頭的情況下「幾乎無痛」注射疫苗，他們稱這是一項突破，可以緩解民眾的恐懼情緒，並降低疫苗接種的執行難度。

路透報導，這個構想來自荷蘭特文特大學（Twente University）教授暨美國麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）研究人員李華斯（David Fernandez Rivas），他說這把「泡泡槍」（Bubble Gun）使用雷射把一小滴液體注入皮膚表層。

他說，這個程序比被蚊子叮咬還快，「應該不會造成疼痛」，因為沒有觸碰到皮膚的神經末梢。他又說，之後將進行更多研究驗證。

他在自己的實驗室受訪時說：「裝有液體的玻璃容器用雷射加熱，之後液體內會產生一個泡泡，以至少100公里的時速把液體推射出去，整個過程不到一毫秒的時間。」

他說：「這樣可以在不損傷皮膚的情況之下穿透皮膚，所以皮膚表面看不到傷口或注射點。」

李華斯期望這項發明不僅能協助更多人接種疫苗，還能避開被骯髒針頭汙染的風險，並減少醫療廢棄物。

這項研究獲得150萬歐元（約173萬美元）的歐洲聯盟（EU）補助金，已成功進行皮膚組織樣本測試。李華斯說，預計將在本月申請用於人體試驗的資金，並招募自願者參與試驗。

他說，一家新的新創公司將與製藥業合作，測試並行銷「泡泡槍」技術。

疫苗 美國

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