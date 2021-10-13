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影／洛杉磯女子籲「別打疫苗」遭路過遊民1句話打臉

編譯中心／綜合報導
反疫苗者遭遊民打臉。（取材自推特）
反疫苗者遭遊民打臉。（取材自推特）

美國一名反疫苗女性月初走上洛杉磯街頭，用擴音器大聲呼籲人們不該接種新冠肺炎疫苗。但一位路過的遊民出口一句話，瞬間打臉反疫苗者。

當時這名女性對群眾喊著：「你看見周圍這些無家可歸的人嗎？他們有因為新冠肺炎死在街上嗎？沒有。為什麼？」一位遊民當下立刻回擊：「因為我接種了疫苗，你這個笨蛋。」

這段影片上傳者找到當時出聲的遊民雷（Ray），還為他設置募款頁面，稱雷幽默睿智的發言「讓全美國甚至世上人們開懷大笑，且傳遞一個強烈的訊息。」

許多網友也讚雷一鳴驚人：「有史以來最棒的台詞！」、「我笑到飆淚，我想買一件上面印著這段話的衣服」、「我想把這段話設成來電答鈴」。一名網友則指出，反疫苗女性視遊民為「無價值的消耗品」，態度非常可議。

疫苗 美國 新冠肺炎

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