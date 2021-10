影／洛杉磯女子籲「別打疫苗」遭路過遊民1句話打臉

美國 一名反疫苗 女性月初走上洛杉磯街頭,用擴音器大聲呼籲人們不該接種新冠肺炎 疫苗。但一位路過的遊民出口一句話,瞬間打臉反疫苗者。

當時這名女性對群眾喊著:「你看見周圍這些無家可歸的人嗎?他們有因為新冠肺炎死在街上嗎?沒有。為什麼?」一位遊民當下立刻回擊:「因為我接種了疫苗,你這個笨蛋。」

這段影片上傳者找到當時出聲的遊民雷(Ray),還為他設置募款頁面,稱雷幽默睿智的發言「讓全美國甚至世上人們開懷大笑,且傳遞一個強烈的訊息。」

許多網友也讚雷一鳴驚人:「有史以來最棒的台詞!」、「我笑到飆淚,我想買一件上面印著這段話的衣服」、「我想把這段話設成來電答鈴」。一名網友則指出,反疫苗女性視遊民為「無價值的消耗品」,態度非常可議。

Hollywood Blvd, Saturday, 11:22 AM:



ANTI-VAXX PROTESTER: Do you see all of these homeless people around. Are they dead in the street with COVID? Hell no. Why?



HOMELESS PERSON (walking by): Because I’m vaccinated you dumb fuck. pic.twitter.com/rPskpOqtKs