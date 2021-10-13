太太怨景色單調 男子蓋「旋轉屋」讓她自己調整

波士尼亞發明家庫希奇蓋出的這棟「旋轉屋」可自行設定速度，最慢24小時轉上完整一圈，最快則只需要22秒，窗外景色可從玉米田與農地換成森林及河流。路透

波士尼亞一位自學成才的發明家蓋出一棟「旋轉屋」，讓太太可以上一刻觀賞日出，下一刻就觀察路人，試圖藉此滿足她之前提出房子窗外景色能夠更多樣化的願望。

路透報導，這棟「旋轉屋」位於波士尼亞北部的斯爾巴茨（Srbac）鎮附近，屋主是72歲的庫希奇（Vojin Kusic）。「旋轉屋」可自行設定速度，最慢24小時轉上完整一圈，最快則只需要22秒，窗外景色可從玉米田與農地換成森林及河流。

影片來源：聯合新聞網

庫希奇9日站在新房前接受採訪，坦然說出自己之所以設計與建造「旋轉屋」，其實是受不了太太的抱怨，「當我在蓋我們家的房子時，臥室在這一邊，孩子們的房間在另一邊，但我太太不喜歡，要把房子轉到另一邊去。這樣一來，客廳就變到馬路旁了」。

庫希奇向記者大吐苦水，稱太太發表諸如此類的各式各樣意見，讓他最終厭倦了太太的抱怨跟頻繁整修房子。他告訴太太，「我給妳蓋間旋轉屋，這樣一來，妳就能隨妳高興轉方向，甚至門口本身都能轉。如果妳看到不速之客上門，就把門口轉到另一邊去」。

根據庫希奇自述，他曾找過建商和設計師，但他們都不習慣接下這麼特殊的要求，讓他放棄找人蓋房子，自己在腦海畫草圖。

庫希奇自稱受到塞爾維亞裔美國 發明家特斯拉 （Nikola Tesla）跟物理學家卜平（Mihajlo Pupin）啟發，因為出身貧窮家庭又沒有接受良好的教育，迫使他尋找自己動手做事的方法，並且自力打造「旋轉屋」的整個系統。據他表示，整個計畫耗費6年才完成，還要扣掉他因心臟病 住院的時間，「我要求醫師試著讓我再延壽一年，因為我把這個計畫放在我的腦袋裡，而且…沒人能知道怎麼蓋完」。