影／辣媽手機給女兒玩 誤觸直播 全裸洗香香被親友看光
手機隨便交給小孩，小心發生哭笑不得的糗事。美國一名媽媽布莉安娜（Brianna）先前在抖音（TikTok）分享了一段糗事，她自爆在洗澡時，拿了手機給小孩玩，沒想到孩子誤觸Instagram的直播功能，將她裸身洗澡的畫面大放送，被親朋好友看光光。
綜合ETtoday、快點TV等媒體報導，布莉安娜表示，女兒很喜歡一款學齡前孩童的益智遊戲，這天卻突然發生問題，沒辦法玩，所以才會敲門請自己幫忙「修理」。她讓孩子把手機拿進浴室，但當她拿到小孩給的手機時竟然發現，畫面是在Instagram的直播，讓她當場傻眼。
布莉安娜當場亂了手腳，還來不及確認究竟有多少人看到，就急著關掉直播。
這段影片目前已累計超過32萬次觀看，網友笑翻，紛紛留言，「我很高興我不再允許我的女兒使用我的手機…」、「我也超害怕這件事」、「這真的太糗了，妳贏了」。
@bri.anna89
Have kids the said ##momlife ##terribletoddler ##toddlersoftiktok ##momsoftiktok ##threenager ##humpday♬ original sound - Sarah Cothran
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