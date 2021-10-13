農曆9月「福德財庫月」 把握重陽節旺財5步驟

命理師湯鎮瑋。（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

2021年農曆9月是財庫月，適逢福德星入宮，是為「福德財庫月」，可以多多利用此時節為自己補財庫；又逢重陽節及9月19觀音殊勝日（陽曆10月24日），可好好把握祈福許願。

9月9日重陽節（陽曆10月14日）為陽氣鼎盛的一天，也是繼端午節 過後陽氣最強的一天，可至戶外踏青、接收大自然能量，登高爬山接收屬木的能量，放風箏也有飛高之意。無法出遊登高可將開運竹放在家中南方，象徵節節高升之意。2021年南方飛臨的主星為貪狼星，貪狼星為桃花，可生旺財運，在這天在家中好好布局可讓陽氣高升，財運加倍！財庫滿滿！

另外包紅包給長輩可使用吉祥數字，多少不是重點，心意才是最重要。包紅包、泡菊花茶都有為長輩增福添壽的意涵；另外在這天慎終追遠，為往生的親朋好友、毛小孩超渡，都是一種懷思與祝福，感恩能讓人更珍惜和看到身邊的幸福。

好好把握2021牛年農曆9月能量充足的月分，可以：

1.懺悔、行孝、行善、布施：行善行孝不能等，多多發願懺悔、布施、修口德，可積福累積自己的福德財庫，轉化為世間的財庫。

2.除穢淨化環境：造財庫之前要把周遭環境整理乾淨，尤其是地板，才能接引好的地氣。家裡的宅基不穩、地氣不穩，易有是非煩惱，因此把居家環境掃除乾淨是開運的第一步！而掃除的關鍵小撇步在：從家裡的最裡面掃到最外面，把穢氣送出去。尤其是明財位，有灰塵髒汙一定要清乾淨，才能真正達到開運的效果！

3.催旺財氣與財神結緣：居家環境打掃乾淨之後要引財神入門，可用艾草或除障草除穢，也可用五寶草或除穢香霧，淨化空間。而與財神結緣，可選擇在農民曆上的「納財」吉日，到財神廟補財庫：將五色鈔放紅包袋夾在貢品中，拜拜完之後將紅包拿起來放在皮夾中，就是「錢財入庫，錢母生生不息」。

4.西北方放聚寶盆或保險 箱（造財庫）：九九重陽日與觀音殊勝日這兩天，在農民曆中是喜神與財神座落的位置，也是2022年武曲星飛臨的位置，若想正財運穩定、財根不斷，可將聚寶盆或保險箱放在此方位。保險箱中可安放財神寶瓶，或是將貢完財神、裝五色鈔的紅包袋放入箱中，就是錢生錢、財生財，財庫中的財庫。

5.拜觀音許願上達天聽：鮮花素果即可，在10月24日觀世音菩薩殊勝日祈福許願，讓煩惱藉由菩薩的慈悲願力斷除，將願望上達天聽。

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